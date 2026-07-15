TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı gerçekleştiriliyor.

ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

TBMM çatısı altında düzenlenen program, saat 12.30'da TBMM Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakıldı.

Ayrıca TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 15 Temmuz'un 10'uncu Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi ile Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

ERDOĞAN TÖREN İÇİN TBMM'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Tören Salonu'ndaki 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmak üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Anma Töreni'nin yapılacağı salona geçti. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından, Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

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