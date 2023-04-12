Tokyo Disneyland 40. Yıldönümünü Kutluyor
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TOKYO, 12 Nisan (Xinhua) -- Tokyo Disneyland 40. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü "Renkte Disney Uyumu" adlı gündüz düzenlenecek yeni bir geçit töreni hazırladı.
TOKYO, 12 Nisan (Xinhua) -- Tokyo Disneyland 40. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü "Renkte Disney Uyumu" adlı gündüz düzenlenecek yeni bir geçit töreni hazırladı.
"Zootopia" "Moana" ve "Wreck-it Ralph" gibi Disney filmlerinden karakterlerin yanı sıra sevilen klasik karakterlerin de yer aldığı 45 dakikalık geçit töreni, Pazartesi günü basına tanıtıldı.
Gösterişli geçit töreniyle neşelenen turistler, tanık oldukları renk cümbüşü, çizgi film karakterleri ve danslarla birlikte tüm parkı canlandıran neşeli atmosfer sayesinde bu büyülü dünyaya kendilerini kaptırdı.