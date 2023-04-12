Tokyo Disneyland 40. Yıldönümünü Kutluyor

TOKYO, 12 Nisan (Xinhua) -- Tokyo Disneyland 40. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü "Renkte Disney Uyumu" adlı gündüz düzenlenecek yeni bir geçit töreni hazırladı.

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da düzenlenen geçit törenine katılan dansçılar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

TOKYO, 12 Nisan (Xinhua) -- Tokyo Disneyland 40. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü "Renkte Disney Uyumu" adlı gündüz düzenlenecek yeni bir geçit töreni hazırladı.

"Zootopia" "Moana" ve "Wreck-it Ralph" gibi Disney filmlerinden karakterlerin yanı sıra sevilen klasik karakterlerin de yer aldığı 45 dakikalık geçit töreni, Pazartesi günü basına tanıtıldı.

Gösterişli geçit töreniyle neşelenen turistler, tanık oldukları renk cümbüşü, çizgi film karakterleri ve danslarla birlikte tüm parkı canlandıran neşeli atmosfer sayesinde bu büyülü dünyaya kendilerini kaptırdı.

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da düzenlenen geçit törenini izleyen insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da düzenlenen geçit törenine katılan Disney karakterleri gibi giyinmiş animatörler, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da poz veren ziyaretçiler, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da düzenlenen geçit törenine katılan dansçılar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da poz veren ziyaretçiler, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)

Japonya'nın Chiba vilayetindeki Tokyo Disneyland'da poz veren ziyaretçiler, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Qian Zheng/Xinhua)