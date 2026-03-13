Haberler

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD'ın son dakika bilgisine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da hissedilen deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır" açıklaması yaparken, depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

  • Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem sonrası olumsuz bir durum veya hasar ihbarı bulunmamaktadır.
  • Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi.

TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın son bilgilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğün deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da büyük paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.

1942 YILINDA BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem uzmanları Tokat'ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgilini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

