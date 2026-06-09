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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum

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CHP'nin grup toplantısı krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını Genel Merkez'e almasıyla sona erdi. Genel Merkez toplantı salonunda sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, "Her şeyi sizin için yapıyorum. Kirlilikten arınacağız, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz." dedi.

CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından bu kez grup toplantısı salonu krizi yaşandı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısını TBMM Grup Salonu'nda gerçekleştireceklerini duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özel'e destek veren partililer salonu doldururken, Meclis girişinde zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. Arbedenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne aldı.

"KİRLİ OLANLARIN İŞİNE SON VERECEĞİZ"

CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar Tarihin hiç bir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Herseyi reis için yapıyorum demek istemiş sanırım

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Haber Yorumlarınimet.aslan.56:

senden hiçbir şey beklemiyorum

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