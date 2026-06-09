Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Küresel piyasaların gözü kulağı altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalara çevrilmişken, uluslararası finans devi Citi'den yatırımcıları alarma geçiren bir uyarı geldi. Bankanın analistleri, altının kısa vadede yüksek risk taşıdığını belirterek ons fiyatının 3.500 dolar seviyesine kadar düşebileceği bir çöküş senaryosunu masaya yatırdı.

TARİHİ ZİRVEDEN SERT GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatları, geçtiğimiz Ocak ayında ons başına 5.594 dolar ile tüm zamanların tarihi zirvesini test etmişti. Ancak bu rekor yükselişin ardından piyasalarda rüzgar tersine döndü ve değerli metal sert bir geri çekilme sürecine girdi. Küresel piyasalarda oynaklık tırmanırken, altındaki o eski yükseliş ivmesi yerini belirgin bir düşüş trendine bıraktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ALTINI VURABİLİR

CNBC'nin aktardığı Citi raporunda, kısa vadeli risklerin çok yüksek olduğuna dikkat çekildi. Rapordaki en çarpıcı detay ise jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki ters etkisi oldu. Analistler, küresel petrol ve ticaret ağının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin yaz sonuna kadar uzaması durumunda, ons altının 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü. Bu senaryonun gerçekleşmesi, altının şu an işlem gördüğü 4.357 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 20'ye yakın büyük bir değer kaybı yaşaması anlamına geliyor.

GÜVENLİ LİMAN DEVRİ SALLANTIDA MI?

Analistler, altının tarihsel süreçte her zaman bir "güvenli liman" olarak kabul görmesine rağmen, mevcut konjonktürde kısa vadede oldukça kırılgan bir görünüm sergilediğini vurguladı. Rapora göre kritik deniz geçiş hatlarında yaşanacak uzun süreli aksaklıklar, küresel altın talebini beklenenin aksine zayıflatabilir.

Altın fiyatlarını baskılayan diğer majör faktörler ise şu şekilde sıralandı:

Küresel ölçekte yüksek seyreden reel faizler,

ABD dolarının uluslararası piyasalardaki güçlü duruşu,

Gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik aktivitenin zayıflaması,

Merkez bankalarının sıkılaşan veya yön değiştiren para politikaları.

DENGELENME İÇİN GÖZLER ENERJİ FİYATLARINDA

Citi analistleri, bu karamsar senaryonun tersine dönmesinin yine jeopolitik yumuşamaya bağlı olduğunu belirtti. Raporda, Hürmüz Boğazı’na yönelik askeri ve siyasi gerilimin azalması, buna bağlı olarak da enerji fiyatlarının gerilemesi durumunda altın üzerindeki satış baskısının hafifleyeceği ve piyasanın yeniden dengelenerek nefes alacağı kaydedildi.