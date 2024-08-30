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Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Kara Ahmet:

ohhh ,ama genede şu düşurulen iha hesabini veremedik.

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