Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı'yı operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlerin bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
MİT, PKK/KCK'nın el yapımı bomba uzmanları Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı'yı etkisiz hale getirdi.
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Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi