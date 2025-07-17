Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı
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Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada soğutma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan yangında görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı.

Tekirdağ Valiliği, Şarköy ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Salı günü başlayan yangının, kısa sürede geniş alana yayıldığı hatırlatıldı.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Yangının, görevlilerin kesintisiz olarak yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

"Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

"MÜCADELEMİZİ DOĞAMIZI CANLANDIRMAK İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene dek mücadele unsurlarının bölgede bulunacağı bildirildi. Vatandaşların tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istenen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi, bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

TAHRİBAT DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

ALEVLERİN ARASINDA KALAN KOYUNU EKİPLER KURTARDI

Geniş alanda etkili olan yangından tarım arazileri ve ormanın yanı sıra hayvan çiftlikleri zarar gördü. Gelibolu ile Şarköy sınırında yer alan bir küçükbaş hayvan çiftliği de alevlere teslim oldu. Yangın ulaşmadan neredeyse tamamen boşaltılan tesiste bir koyunun mahsur kaldığını fark eden SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, alevlerin arasına girdi.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Burada dumandan etkilenen ve üzerinde yanık oluşan koyun, ekiplerce son anda kurtarıldı. Ekip üyesi Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı. Funda Baydilli, koyunu son anda fark ettiklerini ve hemen tesisten çıkardıklarını söyledi.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Ardından, üzerinde yanık oluşan koyunu sakinleştirmeye çalıştıklarını anlatan Baydilli, koyunu teslim alan ekipler gelinceye kadar başında beklediklerini ifade etti. Kerem Kaptan da korktuğunu fark ettiği koyunun başında dakikalarca nöbet tutup sarılarak acısını dindirmeye çalıştığını dile getirdi. Yangın bölgesinden kurtarılan koyun, tedavisi için, bölgede destek amaçlı görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Koyunu bugun kurtarip yarin keseceksiniz

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Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

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