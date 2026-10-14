Haberler

ABD'li yargıç, Trump'ın Beyaz Saray basın yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'li yargıç, Trump'ın Beyaz Saray basın yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, Trump yönetiminin bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimini engellemesinin ifade özgürlüğünü muhtemelen ihlal ettiğini bildirdi. Kelly, basın yasağı davası sonuçlanana kadar bu kurumlara Beyaz Saray'a erişim verilmesi gerektiğine hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly, Donald Trump yönetiminin bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimini engellemesini ifade özgürlüğüne aykırı buldu.

ABD Bölge Yargıcı Timothy Kelly dün aldığı kararla, Donald Trump yönetiminin medya kuruluşlarına yönelik basın yasağı davası sonuçlanana kadar bu kurumlara Beyaz Saray'a erişim izni vermesi gerektiğine hükmetti. Kelly, ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı basın yasağının anayasanın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Değişiklik maddesini muhtemelen ihlal ettiğini bildirdi. Karar metninde, Trump'ın yasağı açıklarken kullandığı ifadelerin, medya kuruluşlarının anayasal koruma altındaki hakları ile basın kartlarının iptal edilmesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Yargıç Kelly, bu yorumların yasağın ifade özgürlüğüne yönelik bir 'misilleme' olduğunu kanıtladığını belirterek, "Başkan Trump, haberlerinin genel olarak yanlış ve kendisine karşı ön yargılı olduğuna inandığı için muhtemelen davacıları Beyaz Saray'dan menetti" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Osmaniye'de fuhuş operasyonu! 13 adrese baskın, 8 tutuklama

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Aynı kadınları hedef almışlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

Eşiyle Trump'ı karıştırdı, dünya o anları canlı izledi
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı

Hayallerin yıkıldığı an!
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Fransa'da marketlere ikinci siber saldırı! Dondurucuların sıcaklığı -22'den 150 dereceye çıkarıldı

Gıda devleri kabusu yaşıyor: Bozulan ürünler imha edildi
TSK'nın Suriye'de köylere dönüşleri engellediği iddiasına yalanlama

TSK ile ilgili Suriye iddiasına net dille yalanlama