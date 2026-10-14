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Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

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Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı
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Avustralya'nın Sidney kentinde, Opera Binası önünde koyun kostümü giyen sanatçıların gerçekleştirdiği sıra dışı gösteri şaşkınlık yarattı. Kanadalı CORPUS tiyatro topluluğunun hazırladığı performansta sanatçılar, gerçek koyunları taklit ederek birbirlerini besledi, sağdı ve kırkılma sahneleri canlandırdı. Uluslararası bir sanat festivalinin parçası olan ve izleyicilerin ilgisini çeken gösterinin, daha önce 28'den fazla ülkede sahnelendiği öğrenildi.

Sidney Opera Binası'nın önündeki açık alanda 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen gösteride, koyun kostümü giyen sanatçılar izleyicilerin karşısına çıktı.

Kanadalı CORPUS adlı tiyatro topluluğunun hazırladığı Les moutons (Koyunlar) isimli performansta sanatçılar, çiftlik hayvanlarının günlük yaşamını canlandırdı.

Koyunları taklit eden sanatçılar, beslenme, sağılma ve kırkılma gibi çiftlik faaliyetlerini sahneye taşıdı. Konuşma olmadan gerçekleştirilen gösteride dans, tiyatro ve görsel komedi bir araya getirildi.

OPERA BİNASININ ÖNÜNDE İLGİNÇ ANLAR

Üç koyun, bir koç ve bir çoban karakterinin yer aldığı gösteri, izleyicileri alışılmışın dışında bir tiyatro deneyimiyle buluşturdu. Sanatçılar, hayvanların hareketlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini taklit ederek gerçek bir çiftlik ortamı oluşturdu. Özellikle koyun kostümlü oyuncuların beslenme ve sağılma sahneleri dikkat çekti.

Gösterinin en ilginç özelliklerinden biri ise seyircilerle sanatçılar arasındaki mesafenin ortadan kaldırılması oldu.

28'DEN FAZLA ÜLKEDE SAHNELENDİ

Toronto merkezli CORPUS topluluğunun hazırladığı gösterinin, daha önce 28'den fazla ülkede sahnelendiği öğrenildi. Sidney Opera Binası'nın Wild Things adlı uluslararası çocuk ve aile festivalinin parçası olarak düzenlenen etkinlik, her yaştan izleyiciye ücretsiz sunuldu.

Yaklaşık 30 dakika süren performans, koyun davranışlarını mizahi bir dille ele alırken insanlarla hayvanlar arasındaki sınırları sorgulayan sıra dışı bir sanat deneyimi olarak tanıtıldı. 2003 yılında En İyi Koreografi dalında Dora Mavor Moore Ödülü'ne aday gösterilen gösteri, Sidney Opera Binası önünde ilk kez sahnelendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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