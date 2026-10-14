Haberler

Soyguna girdi, tarihe geçti!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soyguna girdi, tarihe geçti! Haber Videosunu İzle
Soyguna girdi, tarihe geçti!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de bir ofise giren hırsız, tanesi 900 ila 1900 dolar değerindeki Apple Mac mini bilgisayarları çaldığını düşünerek onlarca kutuyla kaçtı. Ancak kutuların tamamının boş olduğu ortaya çıktı. Ofis çalışanlarının birkaç gün önce bilgisayarları kutularından çıkararak yakındaki bir masaya yerleştirdiği öğrenildi. Kutuların içini kontrol etmeyen hırsız, bilgisayarları fark edemediği gibi boş ambalajların saklandığı koliyi de çalarak olay yerinden ayrıldı.

  • ABD'de bir ofise giren hırsız, Apple Mac mini bilgisayarlara ait onlarca kutuyu çaldı.
  • Ofis çalışanları bilgisayarları birkaç gün önce kutularından çıkarıp yakındaki bir masaya yerleştirmişti.
  • Hırsız, içini kontrol etmediği kutuların yanı sıra çalışanların boş ambalaj sakladığı büyük koliyi de alarak ofisten yalnızca boş ambalajlarla ayrıldı.

ABD'de yaşanan  ilginç hırsızlık olayında, bir ofise giren kişi Apple'ın Mac mini bilgisayarlarına ait onlarca kutuyu hedef aldı.

Her birinin içerisinde 900 ila 1900 dolar değerinde bilgisayar bulunduğunu düşünen hırsız, kutuları toplayarak ofisten ayrıldı. Ancak olayın ardından hırsızın büyük bir yanılgıya düştüğü ortaya çıktı.

BİLGİSAYARLAR HEMEN YANINDAKİ MASADAYDI

Ofis çalışanlarının hırsızlıktan birkaç gün önce bilgisayarları kutularından çıkardığı ve cihazları yakındaki bir masaya yerleştirdiği öğrenildi.

Hırsız ise kutuların içini kontrol etmeden hepsini alarak kaçtı. Üstelik odanın etrafına bakmadığı için asıl bilgisayarların hemen yakınında bulunduğunu da fark etmedi.

BOŞ KUTULARI TAŞIDIKLARI KOLİYİ BİLE ÇALDI

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise hırsızın yalnızca bilgisayar kutularını değil, çalışanların boş ambalajları saklamak için kullandığı büyük koliyi de alması oldu.

Böylece binlerce dolarlık bilgisayar ele geçirdiğini düşünen kişi, ofisten yalnızca boş ambalajlarla ayrılmış oldu.

Sosyal medyada paylaşılan olay, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekerken hırsızın bilgisayarların bulunduğu masayı fark etmemesi şaşkınlık yarattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Hadise’den bomba itiraf: Yeniden evlenmek ve anne olmak istiyorum

Evliliği 5 ayda biten ünlü şarkıcıdan bomba itiraf: Yeniden...

Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Okan Buruk: Söyledim ama olmadı

Okan Buruk'tan flaş sözler: Söyledim ama olmadı
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı

MasterChef şampiyonu restoranını geçici olarak kapatıyor
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü

Boğaz kahverengiye döndü! 200 metrelik alan bu hale geldi
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım