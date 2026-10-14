Soyguna girdi, tarihe geçti!

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ABD'de bir ofise giren hırsız, tanesi 900 ila 1900 dolar değerindeki Apple Mac mini bilgisayarları çaldığını düşünerek onlarca kutuyla kaçtı. Ancak kutuların tamamının boş olduğu ortaya çıktı. Ofis çalışanlarının birkaç gün önce bilgisayarları kutularından çıkararak yakındaki bir masaya yerleştirdiği öğrenildi. Kutuların içini kontrol etmeyen hırsız, bilgisayarları fark edemediği gibi boş ambalajların saklandığı koliyi de çalarak olay yerinden ayrıldı.
- ABD'de bir ofise giren hırsız, Apple Mac mini bilgisayarlara ait onlarca kutuyu çaldı.
- Ofis çalışanları bilgisayarları birkaç gün önce kutularından çıkarıp yakındaki bir masaya yerleştirmişti.
- Hırsız, içini kontrol etmediği kutuların yanı sıra çalışanların boş ambalaj sakladığı büyük koliyi de alarak ofisten yalnızca boş ambalajlarla ayrıldı.
ABD'de yaşanan ilginç hırsızlık olayında, bir ofise giren kişi Apple'ın Mac mini bilgisayarlarına ait onlarca kutuyu hedef aldı.
Her birinin içerisinde 900 ila 1900 dolar değerinde bilgisayar bulunduğunu düşünen hırsız, kutuları toplayarak ofisten ayrıldı. Ancak olayın ardından hırsızın büyük bir yanılgıya düştüğü ortaya çıktı.
BİLGİSAYARLAR HEMEN YANINDAKİ MASADAYDI
Ofis çalışanlarının hırsızlıktan birkaç gün önce bilgisayarları kutularından çıkardığı ve cihazları yakındaki bir masaya yerleştirdiği öğrenildi.
Hırsız ise kutuların içini kontrol etmeden hepsini alarak kaçtı. Üstelik odanın etrafına bakmadığı için asıl bilgisayarların hemen yakınında bulunduğunu da fark etmedi.
BOŞ KUTULARI TAŞIDIKLARI KOLİYİ BİLE ÇALDI
Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise hırsızın yalnızca bilgisayar kutularını değil, çalışanların boş ambalajları saklamak için kullandığı büyük koliyi de alması oldu.
Böylece binlerce dolarlık bilgisayar ele geçirdiğini düşünen kişi, ofisten yalnızca boş ambalajlarla ayrılmış oldu.
Sosyal medyada paylaşılan olay, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekerken hırsızın bilgisayarların bulunduğu masayı fark etmemesi şaşkınlık yarattı.