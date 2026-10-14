Soyguna girdi, tarihe geçti!

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ABD'de yaşanan ilginç hırsızlık olayında, bir ofise giren kişi Apple'ın Mac mini bilgisayarlarına ait onlarca kutuyu hedef aldı.

Her birinin içerisinde 900 ila 1900 dolar değerinde bilgisayar bulunduğunu düşünen hırsız, kutuları toplayarak ofisten ayrıldı. Ancak olayın ardından hırsızın büyük bir yanılgıya düştüğü ortaya çıktı.

BİLGİSAYARLAR HEMEN YANINDAKİ MASADAYDI

Ofis çalışanlarının hırsızlıktan birkaç gün önce bilgisayarları kutularından çıkardığı ve cihazları yakındaki bir masaya yerleştirdiği öğrenildi.

Hırsız ise kutuların içini kontrol etmeden hepsini alarak kaçtı. Üstelik odanın etrafına bakmadığı için asıl bilgisayarların hemen yakınında bulunduğunu da fark etmedi.

BOŞ KUTULARI TAŞIDIKLARI KOLİYİ BİLE ÇALDI

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise hırsızın yalnızca bilgisayar kutularını değil, çalışanların boş ambalajları saklamak için kullandığı büyük koliyi de alması oldu.

Böylece binlerce dolarlık bilgisayar ele geçirdiğini düşünen kişi, ofisten yalnızca boş ambalajlarla ayrılmış oldu.

Sosyal medyada paylaşılan olay, kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekerken hırsızın bilgisayarların bulunduğu masayı fark etmemesi şaşkınlık yarattı.