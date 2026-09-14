Tekirdağ'da yaklaşık 3 bin bina riskli

KUZEY Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Tekirdağ'da, Valilik ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) iş birliğiyle başlatılan ' Deprem Bina ve Envanterleri Projesi' kapsamında yapılan taramalarla, bölgedeki riskli yapılar tespit ediliyor. NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, "Şu an projede yüzde 90 aşamaya gelmiş vaziyetteyiz. Tekirdağ, ciddi deprem riski altında olan bir yer ve 100 yıldır önemli bir deprem olmamış. Bu bölgede ciddi bir deprem riski var ve bu deprem olduğunda da muhtemelen 2-3 bin arasında binamızın ciddi hasar görüp toptan göçmeye gidebileceği belirlendi" dedi.

Tekirdağ'da, NKÜ ve Tekirdağ Valiliği girişimleriyle 1 yıl önce ' Deprem Bina ve Envanterleri Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında ilk olarak Çorlu ilçesi pilot bölge seçilirken, devam eden süreçte kapsam genişletildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın da destekleriyle 230 bin bina üzerinde tarama başlatıldı. Toplam 50 kişiden oluşan ekiple süren taramalarda yüzde 90 seviyesine ulaşılırken, 2 ile 3 bin arasında binanın, olası depremde ciddi hasar görebileceği veya toptan göçmeye gidebileceği tespit edildi.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Tekirdağ'ın Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bildiğiniz gibi ülkemizdeki en aktif fay Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bu ülkemizi Van'dan Tekirdağ'a kadar bölen bir fay hattıdır ve Türkiye'deki büyük depremlerin birçoğu bu fay hattında meydana gelmektedir. Son 100 yıllık, hatta 100 yılı aşkın zamanda, Tekirdağ'da önemli bir deprem de olmadı bu fay hattı üzerinde. ve Tekirdağ bu faya 10 kilometreden daha yakın mesafededir ve nüfus olarak baktığımızda 2 milyon kişi yaklaşık bu fay hattının etrafındadır. Dolayısıyla bu hassasiyet olunca Tekirdağ Valiliği ve Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın da katkılarıyla bina envanter projesini hızlandırdı. Bu bir yıldır devam eden bir projeydi" dedi.

'YÜZDE 90 SEVİYESİNDEYİZ'

Proje kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Dairesi tarafından oluşturulan yazılımla, taramaların hızlı şekilde yapılabildiğini söyleyen Dr. Bal, "Bu proje kapsamında aslında ilk etabında Çorlu ilçesi merkezi olarak incelenmişti. Çorlu'nun çok iyi bir proje arşivi de vardı. Daha sonrasında proje özellikle Kanada Sismik Tarama Metodu'nun kullanılmasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi'nin yönlendirmesiyle, akademik danışmanlığında 230 bin bina için bu proje genişletildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Deprem Dairesi de bununla ilgili çok iyi bir yazılım oluşturdu. Bu yazılım sayesinde biz binaları çok hızlı bir şekilde denetleme ve gözlemleme imkanına sahip oluyoruz. Şu anda ekip olarak sayımız 15'in üzerinde. Toplamda 50 kişilik kadroyla bu işler yürütülüyor. AFAD'ın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok büyük desteği var. Tabii ki üniversite akademik misyonuyla bu işe liderlik ediyor. Şu an projede yüzde 90 aşamaya gelmiş vaziyetteyiz" diye konuştu.

'2-3 BİN BİNADA GÖÇME YAŞANABİLECEĞİ BELİRLENDİ'

Bölgede toplam 230 bin binada tarama yapmayı hedeflediklerini dile getiren Bal, "230 bin bina hedefindeyiz biz. Bu hedef kapsamında ilk hedefimiz aslında toptan göçme ya da tam göçme dediğimiz şeyi depremde yaşayacak olan binaları tespit etmek ve bu binaları da aslında büyük oranda tespit ettik. Yaklaşık 2 ile 3 bin arasında binamızın deprem sırasında göçme yaşayabileceği belirlendi. Tekirdağ ciddi deprem riski altında olan bir yer ve 100 yıldır önemli bir deprem olmamış. Bu bölgede ciddi bir deprem riski var ve bu deprem olduğunda da muhtemelen 2-3 bin arasında binamızın ciddi hasar görüp toptan göçmeye gidebileceği belirlendi" dedi.

'GÜÇLENDİRME YAPARAK KURTARABİLİRİZ'

Dr. Bal, erken alınacak tedbirlerle, olası yapısal hasara uğrayacak binaların güçlendirilebileceğini belirterek, "Aslında hedeflerimizden bir tanesi toptan göçecek olan binaların belirlenmesi. Bunlar için muhtemelen hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, hem de belediye kentsel dönüşüm önerebilir. Ama bunun dışındaki binalarımızda özellikle yapısal hasar görme ya da yapısal olmayan elemanların hasar görme ihtimalleri olabilir. Bu hasar görmeleri de biz aslında laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla azaltmayı düşünüyoruz çeşitli güçlendirme teknikleriyle. Özellikle yapısal olmayan elemanlarda meydana gelen hasarları, güçlendirme yaparak kesinlikle kurtarabiliriz. Bazı uyguladığımız sönümleyici teknikleriyle, özellikle sönümleyicilerin aktif olarak kullanılmasıyla da toptan göçmeye gidebilecek binaların bile eski haline gelmesi, kullanımına devam etmesi sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı