Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı
Adana'da bir erkek şahıs, bir kadına balkonda sopayla şiddet uyguladı. Dehşeti yaşayan kadının ise "yapma" ve "bırak" dediği duyulurken, sopa darbelerini elindeki ince bir tişörtle engellemeye çalıştığı görüldü. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Adana'da bir erkek şahıs, bir kadına balkonda sopayla şiddet uyguladı. Genç kadın, sopa darbelerine karşı kendisini elindeki çarşafla savunmaya çalıştı. Erkek şahıs, daha sonra ise kadını açından tutarak evin içine götürdü.
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bir erkek şahıs, balkonda bir kadına sopayla şiddet uyguladığı görüldü.
SOPA DARBELERİNİ İNCE BİR TİŞÖRTLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Şiddet sırasında kadın "yapma" ve "bırak" diyerek elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SAÇINDAN TUTUP EVİN İÇİNE GÖTÜRDÜ
Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.