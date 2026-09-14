Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı

Adana'da bir erkek şahıs, bir kadına balkonda sopayla şiddet uyguladı. Genç kadın, sopa darbelerine karşı kendisini elindeki çarşafla savunmaya çalıştı. Erkek şahıs, daha sonra ise kadını açından tutarak evin içine götürdü.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde bir erkek şahıs, balkonda bir kadına sopayla şiddet uyguladığı görüldü.

SOPA DARBELERİNİ İNCE BİR TİŞÖRTLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Şiddet sırasında kadın "yapma" ve "bırak" diyerek elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAÇINDAN TUTUP EVİN İÇİNE GÖTÜRDÜ

Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı