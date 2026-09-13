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Girne'deki gemi faciası... KKTC Başbakanı Üstel: "Yeni gemi yarın çalışmaya başlıyor"

Girne'deki gemi faciası... KKTC Başbakanı Üstel: 'Yeni gemi yarın çalışmaya başlıyor'
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama çalışmalarına katılacak yeni geminin bu akşam batık alanına ulaşacağını ve yarın çalışmalara başlayacağını bildirdi.

(KKTC) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama çalışmalarına katılacak yeni geminin bu akşam batık alanına ulaşacağını ve yarın çalışmalara başlayacağını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Deniz kazasının ardından başlattığımız arama çalışmaları, 7 gün 24 saat esasına göre denizden, karadan ve havadan kesintisiz şekilde devam etmektedir. Arama çalışmalarına katılacak yeni gemi, bu akşam saat 20.00 sıralarında batık alanına ulaşacak ve yarın çalışmalarına başlayacaktır.

Yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla, denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplarımıza erişmeyi hedefliyoruz. Yarın başlayacak yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz. Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Deniz kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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