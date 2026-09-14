Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı
Koç Grubu şirketlerinden Otokar'ın Avrupa yapılanması Otokar Europe, Fransız voleybol takımı Virtus Le Cannet'in göğüs sponsoru oldu. Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşmasının ardından düzenlenen kutlama yemeğine bizzat katılırken takımın voleybolcularıyla bir araya gelerek sohbet etti.
- Otokar Europe, Fransız voleybol takımı Virtus Le Cannet'in göğüs sponsoru oldu ve Otokar'ın logosu Fransız ekibinin formasında yer alacak.
- Ali Koç, sponsorluk anlaşması sonrası Virtus Le Cannet tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak takımın voleybolcularıyla tanıştı.
- Virtus Le Cannet, anlaşmayı 'aynı performans, mükemmellik ve hırs kültürüne sahip iki ileriye dönük projenin buluşması' olarak tanımladı.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Fransa'da gerçekleştirilen önemli bir sponsorluk anlaşması kapsamında Virtus Le Cannet ile bir araya geldi.
OTOKAR, VIRTUS LE CANNET'İN GÖĞÜS SPONSORU OLDU
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Otokar Europe, Fransız voleybol takımı Virtus Le Cannet'in göğüs sponsoru oldu. Anlaşmayla birlikte Otokar'ın logosu Fransız ekibinin formasında yer alacak.
ALİ KOÇ YEMEĞE BİZZAT KATILDI
Sponsorluk anlaşmasının ardından Virtus Le Cannet tarafından bir akşam yemeği düzenlendi. Ali Koç da organizasyona bizzat katılarak takımın voleybolcularıyla tanıştı ve sohbet etti. Geceden yansıyan görüntüler de dikkat çekti.
"İKİ İLERİYE DÖNÜK PROJENİN BULUŞMASI"
Virtus Le Cannet'ten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Virtus Le Cannet, tarihinin yeni bölümünü destekleyen büyük ortaklar arasında Otokar Europe'u ağırlamaktan özellikle gurur duymaktadır. Uluslararası bir şirket ve prestijli Koç Grubu'nun üyesi olan Otokar, otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncudur; bilgi sahibi, yenilik kapasitesi ve dünya çapında etkisiyle tanınmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, "Bir ortaklıktan çok, aynı performans, mükemmellik ve hırs kültürüne sahip iki ileriye dönük projenin buluşmasıdır. Artık Otokar ile birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz. Virtus'un tarihine hoş geldiniz" denildi.
O anlardan kareler;