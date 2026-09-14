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Polis 3 işletmeye birden baskın yaptı! Kadınlar gözaltında

Polis 3 işletmeye birden baskın yaptı! Kadınlar gözaltında
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Aydın'da fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve müstehcenlik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin sürekli gittiği belirlenen 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, fuhuşa teşvik veya aracılık veya zorlama ile müstehcenlik suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Yankı Ö. (42), Damla K. (33), Hikmet H. (24), Ayça T. (48), Defne T. (35) ve Fatih M. (29) gözaltına alındı. 

3 İŞLETMEYE BASKIN

Operasyon kapsamında şüphelilerin takıldığı belirlenen 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlenerek arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yankı Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğer 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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