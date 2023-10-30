TBMM Genel Kurulu'nda Kalkınma Planı'nın Görüşmeleri "Küfür" Tartışmasıyla Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı görüşmeleri tartışmayla başladı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından söylediği sözlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, Meclis Başkanlığı'nın tutum açıklaması yapmasını istedi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tutum açıklamasının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumundan sonra tartışılması gerektiğini söylemesi üzerine Beştaş, usul tartışması açılmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından söylediği sözler nedeniyle tartışmayla başladı.

Görüşmelere başlamadan önce HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, söz alarak konu hakkında Meclis Başkanlık Divanı'nın tutum açıklaması yapmasını istedi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın sunumlarının ardından Grup Başkanvekilleriyle görüşerek tutuma dair bir açıklama yapılabileceğini söylemesi üzerine Beştaş, Bozdağ'ın tutumuna ilişkin usul tartışması açılmasını istedi.

Bozağ'ın tutumunun lehinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "12. Kalkınma Planı'nın bir an önce görüşülmeye başlanılmalı ve tutanakların incelenerek bu tartışmanın sunumdan sonra yapılması gerekir" dedi.

"BU SÖZ, 600 MİLLETVEKİLİNİ İLGİLENDİRİYOR"

Beştaş, "Bu söz, Meclis'in 600 milletvekilini ilgilendiriyor. Tutanaklara geçmiş mi diye söyledi sayın Usta. O kadar düşük sesle söylenmiş ki tutanakçılar duymamış ama video kayıtlarında 3 gündür bu kirli söz yaygınlaştı. Biz her gün kaba bir dil kullanmayın uyarılarına maruz kalıyoruz. Biz halkı temsil ediyoruz. Bizim dilimiz kirli bir dil olduğu zaman Türkiye yurttaşlarına ne anlatacağız. Meclis Başkanvekilliği tarafsız bir kurumdur. Meclis Başkanvekili'nin bir muafiyeti yoktur" dedi.

"TUTANAKLARA BAKTIK. BÖYLE BİR İFADE YER ALMIYOR"

Bozdağ'ın tutumunun lehinde söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Tutanaklara baktık. Tutanaklarda böyle bir ifade yer amıyor. Fakat burada esas alacağımız husus, Türkiye'de farklı niyetlerle 'basın' faaliyeti yürütenlerin manşetleri üzerinden Genel Kurul'da biz hareket edeceksek meselenin doğru bir yere evrilmesi mümkün olmayacak. Şunu hedef aldı bu net bir şekilde anlaşılıyor dediğiniz bir şey varsa tartışalım. Bunun böyle olmadığının belli olduğu bir durumda. Basın haberlerini esas alarak bu illa bize söylenmiştir diye zorlama yorumun içerisine girmenin doğru olmayacağı kanaatindeyim."

"RESMİ VİDEOLARDA VAR"

Tartışma üzerine lehte söz alan HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bizler de duymadık o küfrü ama resmi videolarda var. O yüzden bu konunun mutlaka bir çözüm yoluna ulaştırılması gerekiyor. Ayrıca kendisi retweet yapmış sosyal medyada. Velev ki bizim için söylememiş olsun. Meclis Başkanvekili'nin oturum yönetirken kirli bir dil kullanması zaten kabul edilemez."

"BİR KEZ BİRBİRİMİZE KARŞI SAYGIYI YİTİRİRSEK VE BUNU BUNU YAPTIRIMA BAĞLAMAZSAK BUNUN ÖNÜNÜ ALAMAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bir kez birbirimize karşı saygıyı yitirirsek ve bunu yaptırıma bağlamazsak bunun önünü alamayız. Sayın başkanın bir açıklama yapması, özür dilemesi yani Başkanlığın bir karar alması gerekiyor. Biz CHP GRubu olarak Parlamento'ya hakaretin hiçbir şekilde kabullenilmeyeceğini belirtiyoruz" dedi.

Usul tartışmasında sözlerin tamamlanmasının ardından oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın tutumunda bir değişiklik olmadığını söylemesi üzerine HEDEP Grubu, sıralara vurarak durumu protesto etti. Bozdağ, oturuma ara verdi. Aranın ardından Bozdağ, Grup Başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda görüşmelere devam edilme kararının alındığını söyledi.