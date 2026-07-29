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TBMM Genel Kurulu... MHP'li Şanlıtürk: "Fatsa'da yaşanan doğa katliamının bir benzerinin daha Ordu'da oluşmasına müsaade etmeyeceğiz"

TBMM Genel Kurulu... MHP'li Şanlıtürk: 'Fatsa'da yaşanan doğa katliamının bir benzerinin daha Ordu'da oluşmasına müsaade etmeyeceğiz'
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(TBMM) - MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM Genel Kurulu'nda Ordu'da çeşitli ilçelerde sürdürülen maden arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşın yaşam alanlarının iç

Kaynak: ANKA
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