TBMM Genel Kurulu... MHP'li Şanlıtürk: 'Fatsa'da yaşanan doğa katliamının bir benzerinin daha Ordu'da oluşmasına müsaade etmeyeceğiz'

(TBMM) - MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM Genel Kurulu'nda Ordu'da çeşitli ilçelerde sürdürülen maden arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşın yaşam alanlarının içlerine kadar girilmesini, devlet ve vatandaşın karşı karşıya getirilmesini doğru bulmuyoruz. İçme sularımızın kirletilmesi, endemik bitkilerimize zarar verilmesi, doğamızın tahrip edilmesi kabul edilemez. Ordu'da vatandaşın tepkilerinin önüne geçmek için öncelikle Fatsa'daki doğa tahribatını, doğaya uyumlu bir şekilde rehabilite edilmelidir. Bir kez daha ifade ediyoruz: Fatsa'da yaşanan doğa katliamının bir benzerinin daha Ordu'da oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçilmeden önce söz alan MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu'da yürütülen maden arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ordu'nun Kabadüz Turnalık Yaylası, Aybastı Perşembe Yaylası, Korgan Turnalık Yaylası ve Ulubey Yenisayaca Mahallesi başta olmak üzere birçok ilçesinde maden arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirten Şanlıtürk, vatandaşların yaşam alanlarına kadar girilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

"FATSA'DA DOĞA TAHRİBATI REHABİLİTE EDİLSİN"

İçme suyu kaynaklarının kirletilmesinin, endemik bitki türlerine zarar verilmesinin ve doğanın tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Şanlıtürk, vatandaşın tepkilerinin önüne geçilebilmesi için öncelikle Fatsa'daki doğa tahribatının doğaya uyumlu şekilde rehabilite edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şanlıtürk, "Bir kez daha ifade ediyoruz: Fatsa'da yaşanan doğa katliamının bir benzerinin daha Ordu'da oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. İlimizde verilen maden ruhsatları gözden geçirilmelidir. Ordulu madene karşı değil, vahşi madenciliğe karşıdır. Maden şirketleri vatandaşın yerleşim alanlarından uzak durmalı, Çevre Bakanlığımızın ve Enerji Bakanlığımızın şartnamesine harfiyen uyulmalıdır" dedi.