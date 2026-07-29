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İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni 23 yaşındaki sol bek Kerim Çalhanoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer yasağını kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

KERİM ÇALHANOĞLU, GAZİANTEP FK'DA

Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak HNK Vukovar 1991 forması giyen 23 yaşındaki yetenekli sol bek Kerim Çalhanoğlu ile anlaşmaya vararak kadrosunu güçlendirdi.

2+1 YILLIK İMZALAR ATILDI

Gaziantep temsilcisi, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni olan savunmacıyı 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kerim Çalhanoğlu'nun imza törenine kulüp yöneticilerinin katıldığı ve oyuncunun yeni takımıyla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Kerim Calhanoğlu, futbola Neckarau altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Waldhof Mannheim, Hoffenheim ve Schalke 04 altyapılarında forma giyerek gelişimini sürdürdü. Profesyonel kariyerine Schalke 04'te adım atan başarılı futbolcu, daha sonra SV Sandhausen ve Greuther Fürth formalarını giydi. 2025 yılında ise Hırvatistan temsilcisi HNK Vukovar 1991'e transfer oldu. 1.80 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu; asıl mevkisi olan sol bekte görev yapmasının yanı sıra sol kanat ve sol açık pozisyonlarında da forma giyebilmektedir. Almanya U20 Milli Takımı formasını da terleten Kerim Calhanoğlu, dinamik oyun yapısı, teknik kapasitesi ve hücum katkısıyla dikkat çekmektedir. Kerim Calhanoğlu profesyonel kariyerinde çıktığı 152 resmi karşılaşmada 16 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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