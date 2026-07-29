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Çorum’da kadınların kavgası kamerada

Çorum’da kadınların kavgası kamerada
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ÇORUM'da 4 kadının karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

ÇORUM'da 4 kadının karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki kadının daha dahil olmasıyla taraflar saç saça, baş başa kavga etti. Taraflar birbirlerini yere yatırıp tekme ve tokatlarla darbetti. Dakikalarca süren kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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