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Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü

Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü Haber Videosunu İzle
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
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Türkiye'nin Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak olması uluslararası medyada büyük ses getirdi. Dünya basınında, "Türkiye Kerkük'e geri döndü" değerlendirmeleri dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına da geniş yer verildi.

Türkiye Petrolleri (TPAO), BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL) şirketinin yüzde 15 hissesini satın alarak BP ile birlikte Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak oldu. Yeni anlaşma ile TPAO, BP ve ConocoPhillips'ten oluşan konsorsiyum, Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarında üretimi artırmak için birlikte çalışacak.

"TARİHİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (28 Temmuz) Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" ifadeleriyle tarihi anlaşmayı duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise anlaşma için imza töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törende imzalar TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan tarafından atıldı.

MİLYONLUK HEDEF

Bakan Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" demişti.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Türkiye'nin bu tarihi anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Kerkük sahalarına dönüşü vurgulanırken, 1 milyon varil hedefi de yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE KERKÜK'TE FAALİYET GÖSTERECEK"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, anlaşmaya ilişkin, "Türkiye'nin devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi TPAO, BP tarafından kullanılan Kerkük petrol sahasında faaliyet gösterecek" ifadelerine yer verildi.

MİLYONLUK VARİL HEDEFİ

ABD merkezli haber haber ajansı olan Associated Press (AP), haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin günde 1 milyon varil elde etme hedefinden söz ettiği açıklamasıyla verdi.

Haberde, Türkiye'nin Kerkük'teki petrol üretim sahalarına ortak olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE, KERKÜK'E GERİ DÖNDÜ"

Fransız haber ajansı AFP'nin abonelerine geçtiği haberde ise Türkiye'nin Kerkük sahalarında faaliyete dönmesi vurgulanırken, Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına geniş yer verildi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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