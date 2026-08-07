TBMM'de İYİ Parti'nin Terörle Mücadele Politikalarına İlişkin Genel Görüşme Önergesi Reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti'nin, AK Parti iktidarları döneminde uygulanan terörle mücadele politikalarının yetersizliği ile "açılım" ve "çözüm" süreçlerinin etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği genel görüşme önergesi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Yirmi dört yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, bununla ilgili bu ülkeye hesap vermeniz gerekmiyor mu?" diye sorarken, Yeni Yol Grubu adına konuşan Necmettin Çalışkan, "milli dayanışma"nın 86 milyonun tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. CHP'li Mahir Polat, sürece olumlu katkı vereceklerini belirtirken, Yeni Partili Eylem Ertuğ Ertuğrul demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı. AK Parti Grubu adına konuşan Harun Mertoğlu ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir müzakere veya pazarlık olmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, AK Parti iktidarları dönemindeki terörle mücadele politikalarının ve "açılım" ile "çözüm" süreçlerinin etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği genel görüşme önergesi görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Terörsüz Türkiye" hedefini herkesin istediğini belirterek, "Sadece terörsüz Türkiye değil teröristsiz Türkiye ve ihanetsiz Türkiye olsun istiyoruz" dedi. Çömez, Meclis'te görüşülen kanun teklifine ilişkin, "Öncelikle bu ülkede terör niye var? Bununla ilgili kim bugüne kadar ne yaptı?" diye sordu. AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda olduğunu belirten Çömez, terörün bitirilmesi için hangi ekonomik, hukuki, siyasi, demokratik, kültürel, diplomatik ve istihbari adımların atıldığının kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledi.

Çömez, 2014 yılında kabul edilen "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u hatırlatarak, "On iki yıl önce yapmışsınız bunu. Şimdi soruyorum: On iki yıldan beri bu yetki elinizdeyken neden bu adımları atmadınız, neden atamadınız? Elinizden tutan mı vardı? Neden beceremediniz?" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalardan ve İçişleri Bakanının açıklamalarından örnekler veren Çömez, "Ne oldu Allah aşkına, ne oldu sizi terör örgütüyle masaya oturtup bu pazarlığı yaptıran?" diye sordu.

ÇALIŞKAN: MİLLİ DAYANIŞMA, 86 MİLYONUN HEPSİNİ KUCAKLAMALI

Yeni Yol Grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye'de barış ve huzurun egemen olmasını herkesin istediğini belirterek, 50 yıllık sürecin bitirilmesi için daha önce de girişimlerde bulunulduğunu ancak bunların başarısız olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın Adalet Komisyonuna geldiğini belirten Çalışkan, "Tam bir yıl önce başlayan sürecin bugün gelip birkaç saat içerisinde bitmesi hedefleniyor" dedi. Çalışkan, böyle önemli bir yasada evet diyenlerin endişeleri kadar hayır diyenlerin tereddütlerinin de giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışkan, çerçeve yasanın adında "milli dayanışma" ifadesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Eğer bir yasa milli dayanışmayı sağlayacaksa bu ülkenin 86 milyonunu da kucaklamalı" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2 milyon insanın terör soruşturmasından geçtiğini, stajyer teğmenler ve erbaşlar ile 13 yaşında askeriyeye teslim edilmiş çocukların müebbet hapis cezası aldığını savunan Çalışkan, "Milli dayanışma, 86 milyonun hepsini kucaklamalı, zulmü tümüyle ortadan kaldırmalı diye konuştu.

POLAT: UMARIM BU YASA DAHA POZİTİF YASALARLA DESTEKLENEREK BİRLİKTE YAŞAMIN ÖNÜNÜ AÇAR

CHP Grubu adına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Adalet Komisyonunda görüşülen yasanın Türkiye açısından tarihi bir gün olduğunu söyledi. Türkiye'nin yıllardır insan kaynağını, ekonomik kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit eden bir sürecin sona ermesini umduğunu ifade eden Polat, "Umarım bu yasa daha pozitif yasalarla desteklenerek birlikte gönüllü yaşamın önünü de açar ve Türkiye'de istediğimiz o kardeşliği ve barışı tesis edebiliriz" dedi. Polat, CHP'nin daha önceki çözüm sürecinde de Türkiye'nin bütün sorunlarının Mecliste ve milletvekillerinin huzurunda tartışılması gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

Polat, terör nedeniyle 8 binden fazla şehit verildiğini, insanların köylerini, evlerini ve yurtlarını boşalttığını, 2,3 trilyon doların üzerinde kaynağın heba edildiğini söyledi. Sürecin başladığı günden bugüne bölgeden herhangi bir şehit haberi ve çatışma gelmemesinin sürecin değerini ortaya koyduğunu belirten Polat, CHP olarak yasaya pozitif katkı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Polat, "Biz, şehitlerimizin bizim mukaddes tarihimizde mukaddes birer hatıraları olması gerektiğine, onların onurlarının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz" dedi ve CHP'nin sürece olumlu katkı verme tutumunu sürdüreceğini söyledi.

ERTUĞRUL: TÜRKİYE'DE HİÇBİR SORUNUN ÇÖZÜMÜ GERÇEK BİR DEMOKRASİNİN İNŞASINDAN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Yeni Parti Grubu adına Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Sorunun yalnızca terör, silahların bırakılması ve eve dönüşle sınırlı ele alınmaması gerektiğini ifade eden Ertuğrul, toplumsal barışın eşit yurttaşlık temelinde sağlanmasının tüm vatandaşların beklentisi olduğunu söyledi. Ertuğrul, demokratikleşme, adalet, eşit yurttaşlık, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Kayyum uygulamasını eleştiren Ertuğrul, "Kayyum uygulaması, tüm seçilmişlerin meşruiyetini sağlayan sandığı ve halk iradesini yok saymak, cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarını kesmektir" dedi. Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sorunların çözümü için oluşturulan komisyonların raporlarına da değinen Ertuğrul, devlet yatırımlarının artırılması ve gerçek demokrasinin inşasının gerekli olduğunun raporlarda ortaya konulduğunu söyledi. "Türkiye'de hiçbir sorunun çözümü gerçek bir demokrasinin inşasından bağımsız düşünülemez" diyen Ertuğrul, kanun teklifi hazırlanırken ortak bir çalışma yürütülmediğini ve iktidar milletvekillerinin dahi teklifin içeriğinden son ana kadar haberdar olmadığını savundu.

MERTOĞLU: BU SÜREÇ BİR MÜZAKERE DEĞİL

AK Parti Grubu adına Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Keşke ülkemiz on sene önce terörsüz Türkiye sürecini başarıyla sonuçlandırsaydı da bugün başka şeyleri konuşuyor olsaydık" dedi. Mertoğlu, İYİ Parti'nin önergesinin Türkiye'nin bugün geldiği noktayı değil, geçmişin ezberlerini esas alan bir değerlendirme olduğunu savundu. Mertoğlu, "Bugün Türkiye'nin hedefi terörü yönetmek değil, onu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkarmaktır" dedi.

İYİ Parti'nin genel görüşme önergesi, Genel Kurul'da yapılan oylamada kabul edilmedi.

Kaynak: ANKA