Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir emlakçının kendisini dolandırdığını iddia eden kadın, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

EMLAKÇIYA KIZIP ÇATIYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, eski Manisa yolu üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katına çıkan N.G.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emlakçı tarafından dolandırıldığını ve yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğradığını iddia eden N.G., polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda eyleminden vazgeçirildi.

OLAY YERİNDE BAYILDI

Çatı katından indirilen kadın, yaşadığı büyük gerginlik ve üzüntü nedeniyle olay yerinde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan N.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı