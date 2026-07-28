CHP'nin er statüsünde şehit ve gazi ailelerinin sorunlarına ilişkin araştırma önergesi reddedildi

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - CHP'nin, er statüsünde görev yaparken şehit olan askerlerin aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. CHP'nin önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce, CHP'nin er statüsünde görev yaparken şehit olan askerler aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin yaşadıkları ekonomik, sosyal, hukuki ve sağlık sorunlarının bütün yönleriyle araştırılması, mevcut eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken yasal ve idari önlemlerin tespiti amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

Önerge üzerine grubu adına söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın kanun çalışmalarında çoğunluğuna dayanarak hareket ettiğini öne sürerek, "Biz alıştık. AKP'nin çıkardığı kanun çalışmalarında 'Yaptım oldu, işinize gelirse çoğunluğumuz var, biz ne istersek o olur' anlayışıyla yürüttüğünüz çalışmalara da alışkınız" ifadelerini kullandı. Sarı, şehit ve gazi yakınlarının taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bugün sizlerden beklenenleri dikkate almazsanız ne yazık ki 10 bine yakın ailenin umudunu yine yok sayacaksınız" dedi.

"ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA BU AYRIMI HANGİ ÜLKE YAPIYOR?"

Şehit ve gaziler arasında hak farklılıkları bulunduğunu aktaran Sarı, iki üniversite mezunu kardeşten birinin kısa dönem er, diğerinin astsubay olarak görev yapması ve şehit olmaları durumunda farklı haklara sahip olmalarının adil olmadığını söyledi.

Sarı, "Bunlar Allah göstermesin, Allah muhafaza, şehit olduklarında er olarak görev yapanla bugün asteğmen olarak görev yapan arasında ciddi hak mahrumiyetleri var. Bu vicdani değil, bu adil değil. Allah aşkına, şehit ve gaziler arasında bu ayrımı hangi ülke yapıyor, dünyanın neresinde var?" diye konuştu.

"AYNI ÜNİFORMAYI GİYENLER AYNI HİZMETTEN MAHRUM BIRAKILIYOR"

Şehit ve gazilerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Sarı, aynı bayrak altında mücadele eden, aynı acıyı yaşayan ve aynı üniformayı giyen kişilerin bazı haklardan farklı şekilde yararlandığını söyledi. Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağzınıza şehit ve gaziyi aldınız mı anlata anlata bitiremiyorsunuz ama onların hakkını vermeye geldiğinde ne yazık ki o haksızlığın, hukuksuzluğun mimarısınız. Aynı bayrak altında mücadele eden, aynı acıyı yaşayan, aynı üniformayı giyen ama tazminat hakkında, sağlık hizmetlerinde, ortezde, protezde aynı hizmetten mahrum bırakılan bir kadronun, bir mağdurun, bir ailelerin, bir mağdur gazilerin sesi için buradayım zaten, bu kürsüye geldim. Sizlerden ricam, bu ayrışmayı ortadan kaldırmamız lazım.

Gazi ve şehitlerimiz arasında yürütülen bu ayrışma ne yazık ki kırgınlıklara vesile oluyor. Terör mücadelesinde olanlar ayrı, Kıbrıs'ta şehit olanlar, gazilerimiz ayrı, bugün 15 Temmuzda şehit olanlarımız ayrı ama siz, size yakın hissettikleriniz için yine ayrı bir ayrıcalıklı tavır sergiliyorsunuz. Ayak protezinin arızalandığını, silikonlarının parçalandığını ama ne yazık ki ona tanınan haklardan dolayı onu yenileyemediği için hüznünü paylaşan gaziyle oturdum, konuştum. 'Benim çocuğumu, evladımı diğerlerinden ayırıyor' diyen şehit yakınıyla konuştum. Niye bu ayrımı yaptığınızı merak ediyorum, soruyorum. Çözmek için fırsatımız var, bugün Komisyona gelen bir teklif var, bu teklifi hep birlikte mevzuatını düzenleyerek aşabilir ve çözebiliriz.

"HAKLARINI TALEP ETMEK İÇİN GÜVENPARK'TA DİRENİYORLAR"

Bugün protezleri için hastaneye giden 'Protez hakkı dolmadı' diye reddedilen, bugün gitmek istediği hastaneye 'Senin statün yeterli değil' diye kabul edilmeyen gazilerimiz var. Konunun muhatapları da arkamızda, bizleri dinlemekte, meydanda on beş günden beri çoluklarını, çocuklarını bırakmışlar, soğuk, sıcak, yağmur demeksizin bu haklarını talep etmek için Güvenpark'ta direniyorlar. Buyurun, hep beraber gidelim, gitmeye tenezzül etmiyorsanız, buyurun, onları davet edelim Meclis çatısı altında onları dinleyelim ama bu vicdansızlığa bir son verelim.

Bugün geldiğimiz noktada erbaş olarak bu görevi yapan askerlerimizin yaşamış olduğu haksızlığın çözülmesini bu Meclisimizden ve AKP Grubundan talep ediyorum, bu önergenin kabul edilmesini bütün siyasi parti temsilcilerinden talep ediyorum. Hep birlikte buraya 'Evet' oyunu vereceğinize inancımla yaşanılan sorunları hep birlikte aşabiliriz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse o milletin talebini de burada çözebiliriz."

Milletvekillerinin önerge üzerine konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA