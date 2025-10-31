TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı yapıldı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Engelliler alanında 2005 öncesi ve sonrası adeta siyah ile beyaz kadar fark var. Aslolan bu ivmenin devamı. İşte o yüzden ortak aklı inşa etmek, ortak aklın gereğini yapmak ve çözüm odaklı bir felsefeyle komisyonun çalışmalarını yürütmek. Temel felsefemiz bu." dedi.

Komisyon Başkanı Kasapoğlu ile beraberindeki üyeler, Ortahisar ilçesindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zihin Uygulamaları ve Araştırma Merkezi, Ortahisar Belediyesi'ne ait "En Mutlu Köy", Çamlık İşitme Engelliler İlkokulu, Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, komisyon olarak amaçlarının herkesi dinlemek ve dokunmak olduğunu söyledi.

Öneri ve tespiti olan herkesin komisyona katkı verebileceğini dile getiren Kasapoğlu, temel anlayış ve çalışma felsefelerinin bu olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, bu amaçla bölge toplantıları başlattıklarına değinerek, "Karadeniz bölgesini Artvin'den Samsun'a, Giresun'a, Gümüşhane'ye, Bayburt'a kadar herkesi burada bir araya getirdik. Sivil toplumuyla, valiliğiyle, belediyesiyle, kamu bürokrasisiyle. Herkesin bu noktadaki görüşü, iyi uygulama örnekleri, sıkıntılar, geliştirilebilecek noktalar, zayıf noktalar aslolan ortak akıl ve bu ortak aklın inşası ve bu noktada Türkiye'nin geldiği nokta." diye konuştu.

"Herkes bu konuya çözüm üretmeye, bu konuda adım atmaya sorumludur" ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Engelliler alanında 2005 öncesi ve sonrası adeta siyah ile beyaz kadar fark var. Aslolan bu ivmenin devamı. İşte o yüzden ortak aklı inşa etmek, ortak aklın gereğini yapmak ve çözüm odaklı bir felsefeyle komisyonun çalışmalarını yürütmek. Temel felsefemiz bu." dedi.

"Bu konu herkesin konusu"

Kasapoğlu, komisyonu, 22 üyeden oluşmasına rağmen 86 milyonun komisyonu olarak gördüklerini vurguladı.

Bu konunun sadece engelli bireyler ve ailelerini ilgilendirmediğine dikkati çeken Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konu o engelli bireyin binasında yaşayan komşunun konusu. O mahalledeki esnafın konusu. O mahalledeki okulun, öğrencinin, velinin, akademisyenin, belediye başkanının, valinin, milletvekilinin konusu. Bu konu herkesin konusu. O yüzden herkes bu konuya çözüm üretmeye, bu konuda adım atmaya sorumludur. Bu sorumluluğun gereği olarak da biz herkesi bu sürece katma noktasında adımlar attık. Onun karşılığını çok güzel görüyoruz ve inanıyorum ki bu süreçte Türkiye'nin 2005 ve sonrası kazandığı engellilik alanındaki yaptığı atılımları, bu komisyonla birlikte daha farklı noktaya taşıyalım, daha yüksek standartlara kavuşturalım."

Kasapoğlu, komisyonu genel anlamda katılımcı bir zihniyetle yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk başta tüm milletvekillerine çağrıda bulunduk. Yaklaşık şu ana kadar komisyon harici 30 milletvekilimizden bu konuda geri dönüş aldık. Biliyorum ve inanıyorum ki parlamentomuz bu konuda geri dönüşleri hızlandıracak. Bununla birlikte valiliklerimize çok kapsamlı o ilin fotoğrafını çekecek bir rapor çalışması noktasında bir yazı yazdık. Tamamen analitik bir şekilde olayı, erişimi, sorunu irdeleyen, iyi uygulama örneğini ortaya koyan tam bir fotoğrafı ortaya çekecek valilikler noktasında bir çalışma başlattık. O raporları büyük ölçüde temin ettik. Onları değerlendiriyoruz ve o noktada bazı valiliklere geriye dönüşlerimiz olacak."

Bazı eksikliklerin tespiti noktasında görüşmeler sürdürdüklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bununla birlikte illerde bulunan Otizm İl Takip Kurulları var. Onların çalışmalarıyla ilgili yine valilikler nezdinde çalışmalarımız var. Belediyelerin bu anlamdaki çalışmalarının dinlenmesi, belediyeler birliğinin dinlenmesi ve akademinin bu konudaki çabaları çok kıymetli." dedi.

Kasapoğlu, sporun dönüştürücü ve iyileştirici bir güç olduğuna işaret ederek, "Sporun bu anlamdaki gücünü Tokyo'da, Paris'te gördük. Paralimpik sporcularımız adeta destan yazdılar. İmkan verildiğinde, kapılar açıldığında, engelliler kaldırıldığında nelerin yapılacağını gösterdiler, gösterecekler. O anlamda da tüm alanlara erişimi sağlayacak, bu çerçevede elini taşın altına koyacak herkese komisyonumuzun kapısı açık." ifadelerini kullandı.

"Erişilebilirliği sağlamak için de önce biz erişeceğiz"

Amaçlarının erişilebilirliği sağlamak olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz herkesin komisyonu. Sadece üyelerinden ibaret değil. O yüzden komisyon olarak hem Ankara'daki parlamentodaki sunumlar, kabuller, istişareler devam edecek, diğer yandan da en merkezi noktadan en ücra birime kadar ulaşacağız. Çünkü bizim amacımız erişilebilirliği sağlamak. Erişilebilirliği sağlamak için de önce biz erişeceğiz. Erişilebilirliği ispat edeceğiz ve inşallah erişilebilirliği sağlama noktasında kurumları, kuruluşları, sivil toplumuyla, siyasi kurumlarıyla, mekanizmasıyla inşallah bu anlamda Türkiye'nin nasıl bugüne kadar bir devrim gerçekleştirdiyse yeni açılımlar gerçekleştirmesine de komisyonumuz ışık tutacak, yol açacak, destek verecek."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise engelli bireylerin hayatın her anında var olabilmelerinin yalnızca bir sosyal mesele değil, aynı zamanda insanlık onuru, adalet ve vicdan meselesi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Trabzon'da engelsiz bir şehir olma hedefine adım adım ilerlediklerini belirten Yıldırım, "Bir toplum en zayıf halkasına nasıl davrandığıyla, en kırılgan bireylerine nasıl dokunduğuyla medeniyet seviyesini gösterir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de belediye olarak engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kasapoğlu, komisyon üyeleriyle birlikte Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de makamında ziyaret etti.