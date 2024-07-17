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TBMM'de Saadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak

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TBMM'de Saadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması görülecek. Gayrettepe'de Masquerade gece klübünde çıkan yangınla ilgili davanın ilk duruşması yapılacak. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıkması bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ege Giyim Sanayicileri Derneğini ziyaret edecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu bilgilendirecek. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2024 yılı 6 aylık insan hakları ihlalleri raporu açıklayacak. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir basın toplantısı düzenleyecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i Partinin Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Birlik Sağlık Sen, İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak. Sağlık Sendikaları, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yapacak. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. CHP MYK toplanacak. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Hayvan Hakları Savunucuları basın açıklaması yapacak. Türkiye Barolar Birliği ile Filistin Barosu arasında İş Birliği Protokolü imzalanacak.

09.15 - 11.00- TBMM'de Saadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

10.00- Gayrettepe'de Masquerade gece klübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili davanın ilk duruşması yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ / SİLİVRİ- İSTANBUL)

10.00- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 15 kamu görevlisinin yeniden yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor. (ÇAĞLAYAN - İSTANBUL)

10.30- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ege Giyim Sanayicileri Derneğini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu bilgilendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2024 yılı 6 aylık insan hakları ihlalleri raporu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

12.30- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i Partinin Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30- Birlik Sağlık Sen, İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde "Memur yoksul olamaz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30- Sağlık Sendikaları, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde " Vergide adalet" başlıklı basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

13.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş ücreti talebiyle başlattıkları eğitim nöbeti ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

14.00 - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 19.00- Hayvan Hakları Savunucuları, Süreyya Operası önünde "katliama hayır oyu ver" ve "yasayı geri çek" başlığıyla basın açıklaması yapacak, Kadıköy İskele Meydanı'nda yaşam zinciri oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

16.30 - Türkiye Barolar Birliği ile Filistin Barosu arasında İş Birliği Protokolü imzalanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

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