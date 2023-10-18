TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda Yeşil Sol Partili Eren'in Zırhlı Araç Çarpması Sonucu Ölen Çocukların Araştırılması Önerisine İyi Partili...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nda, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren, zırhlı araçların çarpması sonucu ölen çocukların araştırılmasını önerdi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürkan, “O çocuklar emniyet güçlerine saldırırken mi zırhlı araç altında kaldı” diye sordu. Eren’in zırhlı araç çapması sonucu ölen çocukların olduğu illeri açıklaması üzerine Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcoğlu da “Terörün, PKK’nı zulüm yaptığı yerler” dedi. Eren, “Çocukların ölümünü bununla izah etmenizi şiddetle kınıyorum. Şüphelisi, sanıkları belli olan kişilerle ilgili. Terörle mücadele bir hukuka göre yürütülür” diye tepki gösterdi.

TAMER ARDA ERŞİN

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren, zırhlı araçların çarpması sonucu ölen çocukların araştırılmasını önerdi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürkan, "O çocuklar emniyet güçlerine saldırırken mi zırhlı araç altında kaldı" diye sordu. Eren'in zırhlı araç çapması sonucu ölen çocukların olduğu illeri açıklaması üzerine Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcoğlu da "Terörün, Pkk'nı zulüm yaptığı yerler" dedi. Eren, "Çocukların ölümünü bununla izah etmenizi şiddetle kınıyorum. Şüphelisi, sanıkları belli olan kişilerle ilgili. Terörle mücadele bir hukuka göre yürütülür" diye tepki gösterdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, bugün toplandı. Komisyon Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İsrail'in dün Filistin'deki hastaneleri bombalaması sonucu çocukların öldüğüne dikkat çekerek, "İnsanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıktır. Biliyorum rakamlar yaşanan acıları açıklamıyor. Ancak şu anki belirlemelere göre çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 500'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, yaralılar ise elektrik ve sular kesilerek, adeta ölüme terk edilmiştir. Filistinlilere yönelik sürdürülen bombalamalar sadece Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne değil 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ve türevi olan sözleşmeler ile açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bizler uluslararası hukuk ve normlara dayanarak, İsrail'in işlemiş olduğu bu savaş suçuna artık dünya sessiz kalamaz diye beklerken, batılı devletler yine gereken tepkiyi verememiş ve sözde demokrasiler bu insanlık sınavında da sınıfta kalmıştır" diye konuştu.

EREN: "ZIRLI ARAÇLARIN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN ÇOCUKLAR ARAŞTIRILSIN"

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, 7 cezaevinde çocukların yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili komisyonun araştırma yapması gerektiğini belirterek, çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik cinsel istismar konularının da komisyonun gündemine alınması gerektiğini belirtti. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa'da zırlı araçların çarpması sonucu ölen çocuklarla ilgili de araştırma yapılmasını öneren Eren, "Kürt illerinde 67 çocuk zırhlı araçların çarpması sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu çocukların ölümüne dair sorumlu olan kişilerin cezalarına ilişkin tespit yapılsın ve Bakanlığa sunulsun" dedi. Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, "Terörün, Pkk'nın zulüm yaptığı yerler" diyerek Eren'in sözünü kesti. Eren ise Katırcıoğlu'na "Çocukların ölümünü bununla izah etmenizi şiddetle kınıyorum. Şüphelisi, sanıkları belli olan kişilerle ilgili. Terörle mücadele bir hukuka göre yürütülür. Çocukların ölümünü sonuçlandıracak şekilde yapılmaz" yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİ GÜRKAN: EMNİYET GÜÇLERİNE SALDIRIRKEN Mİ?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürkan ise Eren'e "O çocuklar emniyet güçlerine saldırırken mi zırhlı araç altında kaldı? veya zorla mı kaçırıldı? Devlette tutup şehrin ana arterlerinde zırhlı araç gezdirmiyor. Bu araçların gezdiği yerler, yaptığı görevler belli. Oraya gelenler de belli. Oraya getirilen o çocuklar acaba zorla mı getiriliyor? Bence bunu araştırmamız lazım. Bu dağa kaçırılan çocukların durumu nedir? Serhat Bey'in bilgisi var mıdır? Bu çocuklar ailelerine iade edilecek mi? Bu konuda da bizi bilgilendirebilir mi" diye sordu.

Eren ise "Bu ülkede devlet adına Meclis bombalandı, generaller cezaevine girdi. Bu ülkede devlet adına köprüde insan öldüren, devletin kolluk kuvvetleri içinde yer alan ve o ana kadar da komutanım dediğimiz kişiler devlet adına. Roboski'de 34 kürt bombalandı, tek soruşturma yürütülmedi. Bunları konuşmayalım mı? 16 aylık Mehmet Aytun annesinin kucağındayken, polisin gaz fişeği ile öldürüldü. Bunları konuşmayacak mıyız? 66 çocuk. 5 yaşında, 16 aylık. Evinin önünde uyku halindeyken… Bizim oralarda zırhı araçlar, ticari taksi gibi vızır vızır. Hepsine ilişkin ben size raporları getireceğim. Hepsi ile ilgili açılmayan, açılan soruşturmalar var. Cihat, 18 yaşında üniversite öğrencisiydi. Zırhlı araç çarptı. Soruşturma açıldı. 21 bin lira para cezası ile sonuçlandırıldı" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu da "Aybüke öğretmen kadar o çocuklar da önemlidir" dedi. Katırcıoğlu, "Siyaset yapmayalım. Devletimizi yıpratarak, devleti zarar gören toplumların neler yaşadığını biliyoruz. Sonuçta bu çatının altında kalırız. Bu konuda hassasiyet istiyorum" dedi. Eren de "Devlet yanlış yapar, temsil eden kolluk kuvvetleri de yanlış yapar. Yanlışları ifade etmeyecek miyiz" diye sordu.

Katırcıoğlu, "8 yıldır Meclis'teyim. Hukuka bu kadar saygılıysanız, bağlı olduğunuz partiden bir kere terörle ilgili PKK ile ilgili tek cümle duyamadım" diye yanıt verdi. Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi vatandaşlarımızın, çocuklarınızın katledilmesine sessiz kalıyorsunuz. Tek cümle kurmuyorsunuz… PKK bir terör örgütüdür deyin. Terör örgütü ile bir tek cümle kurmazsanız, o kadar Kürt çocuklarını katletti. Bir tek cümle kurmazsanız ben samimi bulmam."

Eren, "Benim muhatabım örgüt değil. Benim derdim, muhatabı devlettir. Çağrımız onlaradır" diye yanıt verdi.

İYİ Partili Gürkan, Eren'e "PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musunuz" diye sordu. Komisyon Başkanı Katırcıoğlu da "Bir kere deyin" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de Filistin'e yönelik katliamı kınadı. Tutdere, deprem bölgesinde annesiz ve babasız kalan çocuklar olduğunu söyleyerek, deprem bölgesindeki çocukların sorunları anlattı. Tutdere, "Oradaki çocukların durumlarını incelememizi ve rapor haline getirip Meclis'in gündemine taşımamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Toplantı gündem önerileri ile sona erdi.