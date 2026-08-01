TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz

ŞEHİT Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Artık bu memlekette hiçbir yerde insanlar terörden, çatışmadan, ayrılıktan bahsetmeyecek. Artık bu memlekette Türk de Kürt de Alevi de Sünni de, bütün unsurlar da sadece kardeşlik türkülerini söyleyecek, sadece barış türkülerini söyleyecek. İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle ortaya koyduğumuz, Allah'ın inayetiyle son noktasına gelmeye başladığımız bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra; sizi temin ederim ki terörsüz bölge dediğimiz mesele de gerçekleşecek" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini takdim etti. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul milletvekillileri Hasan Turan ve Yıldız Konal Süslü ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, fotoğraf sanatçıları ile davetliler katıldı.

'TÜRKİYE'DE DARBELER GELENEĞİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATAN MİLLETİN KARARLIĞI SONUCU KAZANILMIŞ ZAFERDİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İçinde bulunduğumuz mekan, fevkalade hüzünlü bir mekan. Her birimizin çocukluk yıllarında biz, 60 darbesini görmedik ama çocukluk çağlarından itibaren babalarımızdan, annelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz; neredeyse her bir metrekaresinde hüznün, acının, kederin, işkencenin ve insanları yıldırmak için ortaya konulan insanlık dışı uygulamaların yer aldığı bir ada. Çok şükür o kasvetli halinden kurtarılmış; hatıralarını saklamakla birlikte Türkiye'nin geleceği için umut olacak, ismiyle birlikte hem demokrasiyi hem özgürlükleri kendi şahsında birleştirecek önemli bir mekan haline dönüştürülmüştür. Bu adanın açılış gününü de hatırlıyorum. Burayı Yaslıada'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünü idrak ettik bu sene. Üzerinden 10 yıl geçti. Nice acıları aynı şekilde 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki süreçlerde de yaşadık. 15 Temmuz Darbe Girişimi ise bu darbeler geleneğinin en sonuncusu ve Allah'ın izniyle Türkiye'de darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atan milletin kararlığı sonucu kazanılmış bir büyük zaferdir. O gece bir tarafı son derece hain ve karanlık, vatan hainlerinin yaptığı işler; diğer tarafı Şehit Mustafa Cambaz gibi 253 şehidimizin ve on binlercesi şehit olmayı arzulayarak meydanlara çıkmış yiğit vatan evlatlarının kazanımlarıyla ortaya konulmuş büyük bir kahramanlık destanıdır" dedi.

'TÜRKİYE DEMOKRASİSİ DÜNYADA BEDELİ EN AĞIR ÖDENMİŞ DEMOKRASİDİR'

Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, hem de darbenin en karanlık saatlerinde ortaya koyduğu siyasi liderlik, halkın önünde duruşu Türkiye'de sokakları hareketlendirdi, milleti cesaretlendirdi. Güzel bir söz vardır: 'Eğer liderler masanın altına saklanırsa, tebaası dağın arkasına kaçar'. Tayyip Erdoğan, o gün milletin önüne çıkarak milleti kahramanca sokaklara çıkmaya davet etti ve milletimiz de buna cevap verdi. Türkiye demokrasisi dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasidir. Tekraren söylüyorum: Bedeli en ağır ödenmiş demokrasidir. Böylesine büyük bedel ödenmiş bir demokrasi herhalde az bulunur. Sadece kısa Cumhuriyet tarihimiz içerisinde, çok partili siyasi hayatımız içerisinde 5 büyük darbe teşebbüsü, darbeyi görmüş; nice darbe teşebbüslerine şahitlik etmiştir. 1960 Darbesi, arkasından gelen 12 Mart Muhtırası, arkasından 1980'deki 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan darbeleri birbirlerine bağlı olan halkalardır, zincirin parçalarıdır. Sizi temin ederim ki 1960 Darbesi'ni yapan zihniyetle 12 Eylül'ü yapan zihniyet aynıdır. 15 Temmuz'a kalkışan zihniyet aynıdır. Bunların kökü Türkiye'ye ait değildir. Bunların memleketi buraya ait değildir. Bunların burayla hiçbir kalbi bağları yoktur. Bütün bu darbecilerin efendileri başkalarıdır. Adam açık açık yazdı: 'Korkmayın' dedi, 'Bizim adamlar darbe yaptı' Hatırlayın, 12 Eylül darbesinden sonra. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.

'TAYYİP ERDOĞAN'I BU MİLLET KIYAMETE KADAR EN İYİ ŞEKİLDE HATIRLAYACAK'

Kurtulmuş, "Darbecilerden hangisinin adını bu millet hatırlıyor. Az aşağıda, 100 metre aşağıda o kalemlerinden kan damlayan 1960 darbesinin o kudretli komutanları, o kudretli komutanlarının emir erleri olan sözde hukukçuların adını kim hatırlıyor? Kimse hatırlamıyor. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının Hasan Polatkan'ın, Refik Koraltan'ın ve diğer arkadaşlarının hepsinin adı bu topraklarda kıyamete kadar hatırlanacaktır. 12 Eylül darbecilerinin adını kim hatırlıyor? Çok yeni olmasına rağmen. Hepsi tarihin tozlu raflarına kalktı. Arkasından 12 Eylül'den sonra bu millete bir refah ve nefes aldıran rahmetli Özal'ın adını herkes hatırlıyor ve kıyamete kadar hatırlayacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında seçilmiş başbakana ve arkadaşlarına ter döktüren o komutanların hangisinin adı hatırlanıyor? Ama Necmettin Erbakan'ın ismi kıyamete kadar bu topraklarda hatırlanacaktır. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesinde bir kısmı içeride, bir kısmı kaçtı gitti. O darbenin generalleri, o darbenin generallerine emir veren ve Amerika'da neredeyse bir kilise ayiniyle defnedilen onların lideri, terör örgütünün lideri. Bunların adını kim hatırlıyor, kim hatırlayacak? Sizi temin ederim ki o gece darbeye karşı en zor saatlerde 'Ben milletin reyinden başka hiçbir güç kabul etmiyorum. Sizleri meydanlara, sokaklara davet ediyorum' diyen Tayyip Erdoğan'ı bu millet kıyamete kadar en iyi şekilde hatırlayacak, en iyi şekilde anacaktır" dedi.

'ARTIK SİLAHLAR İLLELEBET BU TOPRAKLARDA SUSACAK, SUSTURULACAKTIR'

Kurtulmuş, "Türkiye'de Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler ve diğer unsurlar arasında tam manasıyla bir çatışmayı hazırlıyorlardı. Çok şükür, milletin kararlılığı onları durdurdu. Şimdi 10 yıl sonra geldiğimiz nokta, Türkiye'nin tam manasıyla terörden kurtulması, tam manasıyla bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesidir. İnşallah Türkiye, kardeşlik siyasetiyle önünde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır ve inşallah bu mesele bundan sonra ilelebet tarihin raflarına kaldırılacaktır. Geçen sene başladığımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir parti hariç bütün partilerin katılımıyla sürdürdüğümüz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz raporunu bildiğiniz gibi hazırladı ve bir yol haritası mahiyetinde olan bu raporla birlikte de yeni bir dönemin kapısını şöyle bir araladık. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi, Allah'ın izniyle partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacak ve Türkiye'de bu yasayla birlikte bu kapı tamamıyla açılmış olacak, artık silahlar ilelebet bu topraklarda susacak, susturulacaktır" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇIYORUZ'

Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün tamamıyla kendisini feshetmesi, silahların bütün unsurlarıyla birlikte bırakılmasıyla yürürlüğe girecek olan bu yasayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Artık bu memlekette hiçbir yerde insanlar terörden, çatışmadan, ayrılıktan bahsetmeyecek. Artık bu memlekette Türk de Kürt de Alevi de Sünni de bütün unsurlar da sadece kardeşlik türkülerini söyleyecek, sadece barış türkülerini söyleyecek. İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle ortaya koyduğumuz, Allah'ın inayetiyle son noktasına gelmeye başladığımız bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra; sizi temin ederim ki terörsüz bölge dediğimiz mesele de gerçekleşecek. Suriye'siyle, Irak'ıyla, İran'ıyla, Lübnan'ıyla bütün bölgede Türkler, Kürtler, Araplar, farklı mezhepler ve etnik kimliklerden insanlar asırlarca olduğu gibi yine birlikte, beraberce yaşamaya devam edecektir. 15 Temmuz'un hain teşebbüsünün önlenmesinin en önemli sonuçlarından birisi de inşallah terörsüz Türkiye süreci olacak ve bunu başarıyla sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN HABER AJANSI BOLU MUHABİRİNE ÖDÜL

Ödül töreninde 2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülü, Demirören Haber Ajansı Bolu Muhabiri Mutlu Yuca'nın, 21 Ocak 2025'te 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında çektiği 'Sömestir Tatilinde Gelen Hüzün' adlı fotoğrafa verildi. Program, ödüllerin verilmesi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı