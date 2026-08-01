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Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27’ye yükseldi

Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27’ye yükseldi Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27’ye yükseldi
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Gülistan Doku davasında yürütülen 4. dalga operasyonunda 2 kişinin daha tutuklanmasıyla adli süreçte sona gelindi. Delillere müdahale ettikleri ve usulsüzlük yaptıkları şüphesiyle 15 ilde gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, soruşturma genelindeki toplam tutuklu sayısı 27 oldu.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda adli süreçte sona gelindi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, davadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye ulaştı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya olmak üzere 15 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda; Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçte usulsüzlük yaptığı ve delillere müdahale ettiği şüphesiyle harekete geçildi.

EMNİYET MENSUPLARINA  ADLİ İŞLEM 

Operasyonda aralarında üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan şüphelilerin unvanları şöyle:

1 Emniyet Müdürü

1 Emniyet Amiri

1 Başkomiser

1 Komiser

1 Başpolis Memuru

10 Polis Memuru

1 Bilgisayar İşletmeni

3 Emekli Polis Memuru

ADLİ SÜREÇ AŞAMALI OLARAK TAMAMLANDI 

Erzurum Şehir Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne getirilen 19 şüpheliyle ilgili işlemler aşamalı olarak tamamlandı. Sürecin ilk gününde hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İkinci günde adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Sürecin son aşamasında ise mahkemeye sevk edilen kalan 4 şüpheliden 2’si daha tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son kararlarla birlikte dördüncü dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklanmış oldu. Savcılıktaki sorgusu süren 1 şüphelinin de işlemleriyle birlikte, dev soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 27’ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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