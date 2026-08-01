Yuvasına sıcak su döktüğü arıların soktuğu mobilya ustası doğum gününde öldü

ISPARTA'da mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya (51), yuvasına sıcak su döktüğü eşek arılarının saldırısına uğradı. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra, bugün, doğum gününde hayatını kaybetti.

Davraz Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya döşemeciliği yapan Zafer Kaya, geçen hafta cumartesi günü atölyesinde müşterilerini tedirgin eden eşek arısı yuvasına sıcak su döktü. Yuvadan çıkan arılar Kaya'yı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Kaya, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Isparta Şehir Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıl önce 2 çocuğundan birin kömür zehirlenmesinden kaybeden Kaya'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaya'nın cenazesi Davraz Mahallesi Erenler Camisi'nde kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı