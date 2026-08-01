Haberler

Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti Haber Videosunu İzle
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de bir markette 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'i darbedip yere fırlatan şüpheli Mehmet Erke, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Sadece 1-2 sille vurdum, bana güldüklerini düşündüm" şeklindeki savunması tepki çekti.

Mersin'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir markette 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında meydana gelen olayda, 1972 doğumlu Mehmet Erke'nin 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

YUMRUKLADI, KALDIRIP YERE ÇARPTI

Emniyet birimlerince hazırlanan raporda; şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, kaçamayan ve köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i yumrukladığı, ardından havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiği tespit edildi. Görüntülerin sosyal medyada yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ARA SOKAKLARDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Erke'yi aynı gün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ve adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

"BANA GÜLDÜKLERİNİ DÜŞÜNDÜM" SAVUNMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Erke'nin ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen ve serbest bırakılmasını talep eden Erke ifadesinde şunları söyledi:

"Ben bu konuda savunmada bulunmuştum, o savunmamı aynen tekrar ederim, ekleyeceğim veya değiştireceğim bir husus yoktur. Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü. Öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıcetinsengonul:

Allah seni ıslah etsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemin gormecikli:

içerde çok güldürürler üzülme

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yüksel:

Asıl içerde gülecekler sana bizde burada güleceğiz inşallah hadi gel bize de yap aynısını...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalanma anları