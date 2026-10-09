TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kimilerinin, zaman zaman Türkiye'de siyaseti maalesef ikinci plana atmak, siyaseti niteliksiz hale getirmek için siyasetin üzerinde bazı toplum mühendislikleri uygulayarak siyaseti iş yapamaz, herhangi bir işe yaramaz bir yer olarak göstermeye çalıştığını belirterek, "İddiayla söylüyorum, Türkiye siyaseti dünyanın en muktedir siyasetlerinden birisidir. Bunu sadece laf olarak değil, Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunlarından birisi olan terörü bertaraf etmek için ortaya koyduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun performansıyla göstermiştir." dedi.

Kurtulmuş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Sivil toplumun milletin hayatında değerli bir yerinin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, sivil toplumun hayırları fethetmek, şerleri defetmek için oluşmuş olan milli bir hususiyet, milli bir özellik olduğunu dile getirdi.

"İnşallah sonuna kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında başlattığı insanlık dışı, hukuk dışı saldırılarının üzerinden üç yıl geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, 76 binin üzerinde insanın şehit olduğu büyük bir insanlık dramının yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

Sadece Gazze'de değil, Filistin devletinin sınırları içinde kalan Batı Şeria'daki topraklarda da her gün daha katmerlenmiş bir şekilde zulmün, soykırım uygulamalarının, etnik temizlik uygulamalarının sürdüğünü aktaran Kurtulmuş, barbar bir rejime karşı bütün insanlığın çaresiz durumda olduğunu ifade etti.

Gazze'deki soykırım ve Filistinlilere karşı uygulanan tehcir ve etnik temizlik kampanyasının insanlığın da geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sizlerin şahsında Türkiye'nin bütün sivil toplumunu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Gazze'deki bu saldırıların ilk anından itibaren Türkiye'nin sivil toplumu bütün imkanlarını seferber ederek hiç olmazsa Gazze halkının temel bazı ihtiyaçlarını göndermek için seferber olmuştur. Ama ne yazık ki zaman zaman sivil toplumun seferber olarak ortaya koyduğu bu yardımların bir kısmı bile oraya ulaştırılamamıştır. Buna rağmen Türkiye, Gazze'ye en çok yardım eden ülke ve halk olarak görevini yapmak için çalışmalarına devam etmektedir. İnşallah sonuna kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

Filistin Milli Takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Maçın son anlarında skorboarda yansıtılan, 'Filistin özgür olana kadar maç tehir edilmiştir.' sözü bizim milletimizin maşeri vicdanının yansımasıdır. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Sadece Filistin özgür olana kadar o maç tehir edilmemiş; tam manasıyla özgür, toprak bütünlüğüne sahip, egemenliği sağlanmış, tam bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek devam edecek ve inşallah sonuç alacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, siyonizmin yayılmacı anlayışının geçmişte anlatılırken bazılarının bıyık altından gülerek bunları bir komplo teorisi olarak telakki ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek ifade ediyorum. Bundan seneler evvel bir olası hikaye olarak anlatılan siyonizmin genişleme senaryoları bugün itibarıyla büyük oranda gerçekleşmiştir. Şimdi siyonist rejim ve bunun arkasındaki güçler son adımlarını atmak, kendileri açısından altın vuruşu yapmak ve Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede arz-ı mevudu, yani vadedilmiş toprakları gerçekleştirmek istiyorlar. Bir kez daha ifade ediyorum. Boşuna ham hayaller peşinde koşmasınlar. Türkiye olduğu müddetçe, Türkiye böylesine dirayetli bir şekilde durduğu sürece asla ve asla arz-ı mevud hayalleri gerçekleşmeyecek, gerçekleştirilmeyecektir. Bizim milletimiz bütün bu bölge halklarının da uyanmasına, bir olmasına, beraber olmasına vesile olacak ve inşallah bu bölge halkları, başta mazlum ve mağdur Filistin halkı olmak üzere, her türlü emperyalist projenin artık bir unsuru olmaktan çıkacak ve huzur ve barış içerisinde yaşayacaklardır."

Osmanlı Devleti yıkıldığından bu yana emperyalizmin bölgede "böl, parçala, inisiyatifsiz hale getir ve yönet" politikası uyguladığını anlatan Kurtulmuş, bölge halklarının ise uygulanan bütün bu ayrılık senaryolarına rağmen bir olmaya, beraber olmaya ve kardeş olmaya devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı ve kuşatmacı politikalarının yanı sıra dünya siyasetindeki olağanüstü altüst oluşların, Amerika ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın sonunda önce Hürmüz Boğazı'nda, ardından Babülmendeb Boğazı'nda başlayan birtakım çatışmaların fevkalade endişe verici noktalara ulaştığını belirtti.

"Türkiye siyaseti dünyanın en muktedir siyasetlerinden birisidir"

Bölgedeki gerilimlerin sadece bölge ülkelerini değil, aynı zamanda 7 milyarı aşkın insanı da etkilediğini aktaran Kurtulmuş, "Bütün bu gelişmeleri gören, devlet aklıyla millet vicdanını bir araya getiren Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin ilk asrında başımıza bela olan terörü bertaraf etmek, artık Terörsüz Türkiye'yi kurmak için kolları sıvamış, devlet aklını seferber etmiş, millet vicdanını harekete geçirmiştir." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu kurduklarını vurgulayan Kurtulmuş, komisyon çalışmaları kapsamında yapılan tartışmaların Türkiye demokrasisi için fevkalade önemli bir başarı belgesi olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Kimileri zaman zaman Türkiye'de siyaseti maalesef ikinci plana atmak, siyaseti niteliksiz hale getirmek için siyasetin üzerinde bazı toplum mühendislikleri uygulayarak siyaseti iş yapamaz, herhangi bir işe yaramaz bir yer olarak göstermeye çalışıyor. İddiayla söylüyorum, Türkiye siyaseti dünyanın en muktedir siyasetlerinden birisidir. Bunu sadece laf olarak değil, Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunlarından birisi olan terörü bertaraf etmek için ortaya koyduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun performansıyla göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç kapsamında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin oyuyla yasalaşmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, bu 467 oyun sadece Türkiye siyaseti, milli iradenin gücü bakımından değil, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücü bakımından da her kapıyı açacak bir anahtar niteliğinde olduğunu vurguladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kapıyı araladığını, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un da kapıyı ardına kadar açtığını anlatan Kurtulmuş, "Artık bu memlekette asla analar evlatları için ağlamayacak, asla şehit cenazelerimizde ah u figan eylemeyeceğiz. Artık bu memleketin her yerinde, her köşesinde kardeşliğin, barışın, birliğin ve beraberliğin türküleri söylenecek ve Türkiye hep beraber istikbale doğru emin adımlarla yürümeye devam edecek." diye konuştu.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye'de büyük bir ferahlığa, barışa ve huzura vesile olacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölgeye de kapı araladığını belirten Kurtulmuş, Irak ve Suriye'de bu yöndeki gelişmelere de yer verdi.

"Türkiye'nin birinci asrının 50 yılını heba eden bu fitneyi bütünüyle ortadan kaldıracağız"

Yasanın hazırlanmasında değil, cümlelerin, kelimelerin bile büyük bir titizlikle ele alındığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Milletimizin, gazilerimizin, şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir şey ortaya konulmamıştır. Ayrıca bu yasanın terör örgütünün mutlaka tasfiyesiyle ilgili olarak da üç tane ana sigortası yasanın içine yerleştirilmiştir. Bunlardan birisi, terör örgütünün silahlarını teslim ettiğinin ve kendisini feshettiğinin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili, bunun da Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesidir. İkinci sigorta, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan üst kuruldur. Bu kurul marifetiyle sürecin her bir adımı dikkatle, titizlikle takip ve kontrol edilecektir. Üçüncüsü de önümüzdeki süreçte TBMM'de kısa bir süre sonra kuracağımız, grubu bulunan bütün partilerin katılacağını ümit ettiğimiz izleme komisyonudur. Böylece ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde, çok kısa bir süre içerisinde bu mesele tamamıyla geride kalacak ve Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz."

Yasanın bir niyet izharı olduğunu aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çatışma değil barış istiyoruz. Biz kardeşlik istiyoruz. Biz tekrar birlik ve bütünlük istiyoruz. Şimdi bu yasayla birlikte açılan bu kapıdan sonra Allah'ın izniyle bir asır evvel dağılan, dağıtılan parçalarımızı bir araya getiriyor, derleyip toparlıyor, yeniden obamızı en güçlü hale getirmek için mücadele ediyoruz. Bu sürece büyük destek veren başta Konya halkı ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkese şükranlarını sunuyorum. İnşallah bir ara konuşulan birtakım tereddütlerin hiçbirisinin olmadığını milletimiz gördükçe, bu süreç olgunlaştıkça Allah'ın izniyle sonuç alacağız ve hep beraber Türkiye'nin birinci asrının 50 yılını heba eden bu fitneyi bütünüyle ortadan kaldıracağız."

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykam, Meryem Göka, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

Kaynak: AA