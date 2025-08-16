Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı illerde şap salgınının büyük oranda baskılandığı belirterek "Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Van ve Hakkari'de önümüzdeki hafta hayvan pazarlarını açacağız" dedi.

Binlerce hayvanın telef olmasına yol açan şap hastalığıyla ilgili son durumu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı illerde salgının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

8 İLDE HAYVAN PAZARLARI AÇILIYOR

Bakan Yumaklı, " Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Van ve Hakkari'de önümüzdeki hafta hayvan pazarlarını açacağız" şeklinde konuştu. Salgının yoğun görüldüğü diğer bölgelerde ise karantina ve tedbirlerin devam edeceğini belirten Yumaklı, üreticilerin hem hayvan sağlığını korumak hem de salgının yeniden yayılmasını önlemek için kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

ŞAP BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI İDDİALARI

Şapın bilinçli şekilde çıkarıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Yumaklı, "Aşılama devam ediyor. Yaptığımız şap aşısıyla ilgili kötü niyetli insanlar tarafından kampanya başlatıldı. Şap bilinçli şekilde çıkarıldı diye akıllara ziyan tezvirat var. Bir taraftan da bu yalanlarla mücadele ediyoruz. Eylül sonuna kadar hayvan pazarları açılacak" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM

İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, "2024'te Ankara'nın aktif doluluk oranı yüzde 32.4'tü, bugün ise yüzde 8.9. Ankara'nın 2.6 aylık suyu kaldı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 53.6 idi, bugün itibarıyla yüzde 46.7, yani yaklaşık 4 aylık suyu var. İçme suyu bizlerin hesaplarına göre 4 ay. Aslında zaman zaman ilgili kurumlar bu verileri yayınlıyor, oradan da görülebilir. Yine söylüyorum, konu kriz aşamasına gelmeden çözülmeli. Burada kayıp-kaçak önlenmeden, suyla ilgili işletme yönetimi doğru yapılmadan sadece 'bu kadar kaldı' demenin anlamı yok" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmet Say:

Allah devletimize zeval vermesin her sorunu çözüyor hamdolsun bence bu hükümetin değeri bilinmeli terörü çözdü yol sorununu çözdü depremi çözdü gerçekten nankör olmamak lazım görmek lazım bazı şeyleri

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Sen bu kafayla zor yaşarsın şapa da oturursun

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Yıl olmuş 2025 hala şapa dünya çözüm üretemiyor.Bu şap yüzünden hayvancılıkla uğraşanlar bitme noktasına geldi .

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Düşmanlar yaymış olabilir. Hayvancılığa zarar vermek icin.

yanıt4
yanıt2
Haber Yorumlarıbekir yapici:

dünya degil kardesim 3 üncü dünya seviyesindeki bizimde dahil oldugumuz ülkeler pasif kaliyor niye avrupada modern ülkelerde mesela hayvanciligin cok oldugu avusturya almanya hollanda gibi ülkelerde sap yok cünki disardan sigir almiyorlar alsalarda 2 hafta karantina uyguluyorlar köylerde devletin atadigi veterinerler bedeva her türlü koruyucu igneyi kontrolu zamaninda yapiyorlar bizde ise sirbistanin sap tan öldükten sonra parcalanan karkas etini ithal ettigimiz dedikodusu vardi unuttukmu´?

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarımahsunby92:

ulan yalan söylemeyin lan bu kadar teklonojinin geliştiği zaman da şap hastalığına mı çözüm bulamıyorsunuz yalancı köpekler sizi

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı

Anlaşmanın eli kulağında! Süper Lig devinden Dorgeles Nene bombası
İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

Cuma namazı sonrası camiye silahlı saldırı! Yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.