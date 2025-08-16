Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak

Binlerce hayvanın telef olmasına yol açan şap hastalığıyla ilgili son durumu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı illerde salgının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

8 İLDE HAYVAN PAZARLARI AÇILIYOR

Bakan Yumaklı, " Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Van ve Hakkari'de önümüzdeki hafta hayvan pazarlarını açacağız" şeklinde konuştu. Salgının yoğun görüldüğü diğer bölgelerde ise karantina ve tedbirlerin devam edeceğini belirten Yumaklı, üreticilerin hem hayvan sağlığını korumak hem de salgının yeniden yayılmasını önlemek için kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

ŞAP BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÇIKARILDI İDDİALARI

Şapın bilinçli şekilde çıkarıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Yumaklı, "Aşılama devam ediyor. Yaptığımız şap aşısıyla ilgili kötü niyetli insanlar tarafından kampanya başlatıldı. Şap bilinçli şekilde çıkarıldı diye akıllara ziyan tezvirat var. Bir taraftan da bu yalanlarla mücadele ediyoruz. Eylül sonuna kadar hayvan pazarları açılacak" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM

İstanbul ve Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin de bilgi veren Bakan Yumaklı, "2024'te Ankara'nın aktif doluluk oranı yüzde 32.4'tü, bugün ise yüzde 8.9. Ankara'nın 2.6 aylık suyu kaldı. İstanbul'da geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 53.6 idi, bugün itibarıyla yüzde 46.7, yani yaklaşık 4 aylık suyu var. İçme suyu bizlerin hesaplarına göre 4 ay. Aslında zaman zaman ilgili kurumlar bu verileri yayınlıyor, oradan da görülebilir. Yine söylüyorum, konu kriz aşamasına gelmeden çözülmeli. Burada kayıp-kaçak önlenmeden, suyla ilgili işletme yönetimi doğru yapılmadan sadece 'bu kadar kaldı' demenin anlamı yok" ifadelerine yer verdi.