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"70 kişiyi hakim ve savcı yaptık" demişti! Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi

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'70 kişiyi hakim ve savcı yaptık' demişti! Gökhan Ağdemir adaylıktan çekildi
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Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, canlı yayında yaptığı "70 üyemizi hakim ve savcı yaptık, Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı" açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine baro başkanlığı adaylığından çekildi. Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan Ağdemir, kararını kurumun itibarını korumak amacıyla aldığını belirtti.

  • Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, Baro Başkanlığı adaylığından çekildi.
  • Ağdemir, bir canlı yayında "2 yıllık çalışma dönemimizde 70 baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ağdemir, sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek kurumunun itibarını korumak için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, katıldığı bir canlı yayın programında yargı atamalarına ilişkin sarf ettiği sözlerin kamuoyunda ve hukuk camiasında büyük tepki toplamasının ardından radikal bir karar aldı. Seçim öncesi geri adım atan Ağdemir, Baro Başkanlığı adaylığından çekildiğini ilan etti.

"70 ÜYEMİZİ HAKİM VE SAVCI YAPTIK" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bengü Türk TV ekranlarında konuşan Gökhan Ağdemir, baronun çalışmalarını anlatırken Adalet Bakanlığı ile yürüttükleri temaslara değinmişti. Ağdemir'in "Hakim ve savcı olmak isteyen arkadaşlarımıza referans oluyoruz. Bakanlık da bize bir ayrıcalık tanıdı; 2 yıllık çalışma dönemimizde 70 baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" şeklindeki ifadeleri, liyakat ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını alevlendirmişti.

SÖZLERİM BAĞLAMINDA KOPARILDI" DEDİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Açıklamalarının ardından yükselen tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir kamuoyu duyurusu paylaşan Ağdemir, ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti. Birlikte çalıştığı kuruma ve temsil ettiği baroya zarar vermemek adına adaylıktan çekildiğini belirten Ağdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Katıldığım canlı yayında kullandığım bazı ifadelerin bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını ve Ankara 2 No’lu Barosu’nun hedef alındığı bir tartışma sürecine çekildiğini üzülerek görüyorum. Kurumumuzun itibarının korunması ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin siyaset malzemesi haline gelmemesi adına Ankara 2 No’lu Barosu Başkan adaylığından çekilme kararı aldım."

Ağdemir açıklamasında ayrıca, yargı mensupluğunda liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerinin korunması gerektiğine olan inancının tam olduğunu vurgulayarak görev süresi boyunca kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇağatay Edesen:

Yakında görevden affını da ister!

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