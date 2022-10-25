Tarihi Mirkelamoğlu Hanı'nın restorasyonu 'mülkiyet' çıkmazında

İZMİR'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki önemli tarihi yapılardan olan ve büyük bir bölümü depo olarak kullanılan Mirkelamoğlu Hanı'nda mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık sonucu restorasyon yapılamıyor. İki katlı ve avlulu kuruluşuyla klasik Osmanlı şehir içi hanlarının tipik bir örneği olarak öne çıkan tarihi hanın restorasyonu için mülk sahiplerinin anlaşması bekleniyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki 18'inci yüzyılda yapılan Mirkelamoğlu Hanı, iki katlı ve avlulu kuruluşuyla klasik Osmanlı şehir içi hanların tipik bir örneği olarak öne çıkıyor. İki kattan oluşan ve üst katında 21 oda, alt katında 20 dükkanın yer aldığı tarihi hanın 19'uncu yüzyılın başlarında konaklama ve ticaret merkezi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Büyük bir bölümü depo olarak kullanılan tarihi han, gün geçtikçe yıpranmaya devam ediyor. Restorasyon için Konak Belediyesi tarafından hazırlatılan proje, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2015 yılında onaylandı. Ancak çoklu mülkiyet nedeniyle mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık sonucu handa restorasyon yapılamadı. Mirkelam Han'ın restorasyon projesini hazırlamak için 2010 yılında Konak Belediyesi'nden işi aldığını belirten Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Yusuf Perçin Erturan, "İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2014 yılında proje onaylandı. Kurul onayı sonrasında belediye bir ödenek ayırarak restore edilecekti. Fakat bu çalışmalar yapılmadı. Uygulamaya geçilmek için 10 yıl gibi bir süre var. 2024 yılına kadar buranın restorasyonu yapılması gerekiyor, yoksa yeniden bir restorasyon projesi çizilmesi zorunda kalacak" dedi.

"Mirkelam Hanı'nda aynı Çakaloğlu Hanı'nda olduğu gibi Muzaffer Tunçağ döneminde restorasyon için çalışmalar başladı. Restorasyon projeleri yapılmış ancak uygulamaya geçileceği zaman Çakaloğlu Hanı'ndaki dükkanlar şahıs malı olduğu için belediye tarafından restorasyon çalışması maliyetinin yasal olarak karşılanamayacağı durumu ortaya çıktı. Çakaloğlu Hanı dükkan sahipleri tarafından bu durumun aşılması için bir dernek oluşturarak tadilatın yapılması için uygun bir zemin oluşturuldu. Mülk sahipleri anlaşıp, dernekleştiler. Aynı iş Mirkelam Hanı'nda gerçekleştirilemedi. Mülk sahipleri anlaşamadı. Kendi içlerinde henüz bir anlaşma olmadığı için belediye herhangi bir tadilat, çalışma ya da bir değişiklik yapamıyor. Mirkelam Hanı ile ilgili proje hazır. Mirkelam Hanı için hazırlanan proje geçerliliğini sürdürüyor. Restorasyon projesinin baştan yapılması gibi bir durum söz konusu değil. Mirkelam Hanı'nda mülk sahiplerinin anlaşması halinde proje gerçekleştirilecek."