Tarih, internete düşen radar görüntüsüyle netleşti! İstanbul'da göz gözü görmeyecek

Ocak ayının sonuna yaklaşılırken sıcaklıkların son iki günde iyiden iyiye düşmesiyle vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu yöneltmeye başladı. Geçtiğimiz hafta "Şubatta doğudan bir canavar gelebilir" değerlendirmesinde bulunan meteorolojik kaynaklar, radar görüntüsü üzerinden yaptıkları yeni değerlendirmede "O canavar kendini göstermeye başladı. Kar yağışları başlıyor. İstanbul 4 Şubat'ta kuvvetli bir yağış alabilir" yorumunda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS BEKLENİYOR

Bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

"1-3 DERECE DÜŞSE SAF KAR YAĞACAK"

Hava Forum'da yer alan görsele göre, sıcaklığın 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul Çatalca'da dün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Araba ve çatıların üzerinde ince beyaz örtü oluştu. Yapılan değerlendirmede İstanbul'da kar yağışı ihtimaline ilişkin, " Bu haliyle ay sonunda İstanbul tam sınırda kalıyor. Şöyle 1-3 derece düşse saf kar yağacak, düşmezse yağmurda kalacağız. Megakent için kar sınırı son verilerde 29-31 Ocak'ta 200 metrelerde" denildi.

"CANAVAR KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

Bir hafta önce yaptığı açıklamada "Şubatta doğudan bir canavar gelebilir" yorumunda bulunan hava uzmanı Kerem Ökten ise bugün yaptığı yeni değerlendirmede söz konusu radar görüntüsünü paylaşarak "Bahsettiğim Stratosferik darbe, meyvelerini vermeye başlıyor. 'Önce kar gelecek, sonra Doğu'dan canavar gelecek' demiştim. O canavar kendini göstermeye başladı" dedi.

"BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANACAKLAR"

Ökten, "Kar yağışları başlıyor. Cumartesi sabahına İç Anadolular genel olarak beyaz örtü ile uyanacaklar. Bu ilk atak. Tadını çıkarın..." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 4 ŞUBAT'TA KAR YAĞABİLİR"

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini söyleyerek, "Art arda gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.