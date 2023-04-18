Sudan'daki çatışmalarda 2 yaşındaki Elin bebek hayatını kaybetti

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

Sudan ordusu ile ordunun isyancı ilan ettiği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üyeleri arasındaki çatışmalar, üçüncü gününde devam etti.

Çatışmalarda başkent Hartum'un Riyad ve Burri semtlerinde bulunan bazı binalar da isabet aldı.

Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evi de çatışmalarda zarar gördü.

Dadük'ün evine isabet eden roketler nedeniyle 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

Dadük ve Sudanlı eşinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Hartum Yunus Emre Enstitü binası da zarar gördü

Hartum YEE Müdürü Abdullah Yegin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad semti 60. Cadde'de yer alan enstitü binasına TSİ 04.00 sularında iki roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

Roketlerden birinin kaldığı odaya isabet ettiğini ancak durumunun iyi olduğunu ve olayda can kaybı ve yaralanan olmadığını ifade eden Yegin, binada iki yerde yaklaşık bir metrelik delik oluştuğunu kaydetti.

Büyükelçi Çobanoğlu'ndan vatandaşlara "dayanışma" mesajı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarına gönderdiği mesajında, "Ramazan ayının sembolize ettiği birlik, dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemeçteyiz. Mevcut sıkıntıların hepsini Allah'ın izniyle bu dayanışma ruhuyla atlatacağız. İhtiyacı olanın yardımına koşacak; ekmeği, suyu, yemeği biten komşumuza destek olacağız." dedi.

Bazı vatandaşların tahliye beklentisi içerisinde olduklarını ancak mevcut şartların buna elverişli olmadığını ifade eden Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkedeki mevcut güvenlik ortamı böyle bir tahliyeye bu aşamada izin vermemektedir. Çatışmalar halen devam etmekte olup, hem Hartum Havalimanı hem de Sudan hava sahası uçuşlara kapalı durumdadır. Kara ve deniz yolu üzerinden tahliyede bulunulması ise çok daha büyük riskler barındırmaktadır.

Ancak şartlar elverdiği takdirde, isteyen vatandaşlarımızı tahliye etme seçeneğini elbette dışlamış değiliz. Aksine, uygun koşullar oluştuğunda bu tahliyenin süratle yapılabilmesine yönelik zihinsel hazırlığımızı yapıyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde sizleri doğrudan aramak suretiyle, tahliye edilmeyi arzulayan vatandaşlarımızın sayısı hakkında bilgi derlemeye çalışacağız."

Çatışmalarda 185 kişi öldü

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda ölü sayısının 185, yaralı sayısının ise 1800'e çıktığını açıkladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.