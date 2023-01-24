Son Dakika: Stockholm'deki skandal bardağı taşırdı!! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmelerini askıya aldı
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Son dakika: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından harekete geçen Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz iptal edildi. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.
Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'e saldırısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan, konuşmasında "Bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır." dedi.
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