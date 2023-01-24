Son Dakika: Stockholm'deki skandal bardağı taşırdı!! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmelerini askıya aldı

Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'e saldırısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan, konuşmasında "Bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda, artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...