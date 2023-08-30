Son Dakika: Orta Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi! Bir grup asker yönetime el koydu

Son dakika: Nijer'in ardından bir başka Afrika ülkesi Gabon'dan da darbe haberleri geliyor. Uluslararası ajanslara göre bir grup askeri yetkili Gabon'da yönetimi ele geçirdiğini açıkladı. Orta afrika ülkesinin başkenti Librevil'de silah sesleri yükseliyor.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, "iktidarı ele geçirdiklerini" bildirdi. Askerler, ülkede devlet başkanı Ali Bongo'nun 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

TELEVİZYON KANALINA ÇIKTILAR

Gabon 24 adlı televizyon kanalına çıkan askerler, kendilerinin, ülkedeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiğini öne sürdü. Seçim sonuçlarının iptal edildiğini belirten askerler, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini ifade etti.

"REJİME SON VERME KARARI ALDIK"

Televizyonda konuşan Gabonlu asker, "Gabon halkı adına, barışı korumak adına şu anki rejime bir son verme kararı aldık" dedi. Gabonlu asker açıklamayı okurken arkasındaki asker de sessizce izledi.

2020'DEN BERİ SEKİZİNCİ DARBE

Açıklamada, hükümet, senato, meclis, anayasa mahkemesi ve seçim komitesinin lağvedildiği de belirtildi. Askerler kendilerini, "Geçiş ve Kurumların Restore Edilmesi Komitesi" olarak tanıttı. Eğer bu darbe başarıyla sonuçlanırsa, 2020'den beri Batı ve Orta Afrika'daki sekizinci darbe olacak. Daha önce Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve Nijer de askeri darbeler meydana gelmişti.

2009'DAN BERİ İKTİDARDA

Gabon Seçim Merkezinden dün yapılan açıklamada, Bongo'nun 26 Ağustos'ta yapılan genel seçimleri yüzde 64,27 oyla kazandığı, rakibi Albert Ondo Ossa'nın ise oyların yüzde 30,77'sini aldığı belirtilmişti. 2009 yılında babası Omar Bongo'nun ölümünün ardından yerine gelen 64 yaşındaki Ali Bongo'nun 2016'daki seçim zaferinin ardından parlamento binası ateşe verilmiş, şiddetli protestolar gerçekleştirilmişti.

ÜLKE CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ KAYNIYOR

Ülkede cumartesi günü yapılan ve Bongo'nun ailesinin 56 yıllık iktidarını uzatmaya çalıştığı, muhalefetin ise petrol ve kakao zengini ancak yoksulluk çeken ülkede değişim için bastırdığı cumhurbaşkanlığı, parlamento ve senato seçimlerinin ardından huzursuzluk korkusuyla tansiyon yükseliyordu. Uluslararası gözlemcilerin eksikliği, bazı yabancı yayınların askıya alınması ve yetkililerin seçimden sonra ülke çapında interneti kesme ve gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı, seçim sürecinin şeffaflığı konusunda endişelere yol açmıştı.

SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR

OPEC üyesi ülkenin hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi. Reuters ajansı, başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.

MAGNEZYUM, PETROL VE URANYUM ZENGİNİ

Gabon Afrika'nın en gelişmiş ve zengin ülkelerinden biridir. Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da ekonomiye çok büyük katkı sağlar. Madencilik ve petrol dışında diğer önemli faaliyet keresteciliktir.

AFRİKA'DA SULAR DURULMUYOR

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.