Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Pütürge ilçesinde saat 23.25'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Malatya'da da ağır hasara neden olmuştu. Kentte binlerce bina yıkılırken, yüzlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremin yerle bir ettiği Malatya, bir kez daha sallandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi.

MALATYA'DA KAÇ BİNA YIKILDI?

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentteki binaların durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Kentte 3 bin 670 binanın yıkıldığı, 22 bin 326 ağır hasarlı, 2 bin 205 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 358 olduğu belirtildi.

SİVAS'IN GÜRÜN İLÇESİNDE DE DEPREM OLDU

Dün afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.