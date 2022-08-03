Son Dakika: KPSS sorularıyla ilgili skandal iddianın ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

ÖSYM iddiaları reddetse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Atama kararında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğinde görevden alınmıştır." denildi.

KPPS SONUÇLARI 2 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü saat 10.15'te yapıldı. Sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumu ise aynı gün saat 14.45'te gerçekleştirildi. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verildi, 80 soru yöneltildi. Sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

İddialara neden olan soruların bazıları şöyle: