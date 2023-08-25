Son Dakika! İstanbul'da uyuşturucu baskınında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu

Son dakika! İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis ağır şekilde yaralanırken, hastaneye kaldırılan polislerden Hakan Telli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırganlardan 1'i ölürken, 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş operasyon sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu.