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Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

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Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı Haber Videosunu İzle
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
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Havalimanında fazla bagaj ücreti ödemek istemeyen bir kadın, valizindeki kıyafetleri üst üste giyerek uçağa binmeye çalıştı. Kat kat giydiği kıyafetlerle dikkat çeken yolcunun bir yandan çantasını, diğer yandan valizini taşıdığı görüntüler şaşkınlık yarattı.

  • Havalimanında bir kadın, bagaj hakkını aştığı için fazla bagaj ücreti ödememek amacıyla valizindeki kıyafetleri kat kat üzerine giydi.
  • Uçağa biniş kapısında görüntülenen kadın, omzunda çantası ve yanında valiziyle biniş sırası beklerken çok sayıda kıyafeti üst üste giydiği için hacimli bir görünüme sahip oldu.
  • Yolcu, kıyafetleri valiz yerine üzerinde taşıyarak bagaj ağırlığını azaltmayı ve ek ücret ödemeden yolculuk yapmayı hedefledi.

Havayolu şirketlerinin bagaj sınırlamaları, yolcuları zaman zaman ilginç yöntemlere yöneltiyor. Bunun son örneklerinden biri de havalimanında kaydedilen görüntülerde yaşandı. Bagaj hakkını aşan bir kadın, fazla bagaj ücreti ödememek için kıyafetlerini valizine koymak yerine üst üste giymeyi tercih etti.

HAVALİMANINDA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Yolcuların uçağa binmek için beklediği kapıda görüntülenen kadın, üzerine giydiği çok sayıda kıyafetle dikkat çekti. Farklı renk ve desenlerdeki giysileri kat kat giyen yolcunun neredeyse tüm vücudu kıyafetlerle kaplandı. Kadın, bir yandan omzundaki çantasını taşırken diğer yandan valiziyle uçağa binmek için bekledi.

Görüntülerde, kadının üzerine giydiği kıyafetlerin fazlalığı nedeniyle oldukça hacimli bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Çevresindeki yolcular normal şekilde uçağa biniş işlemlerini sürdürürken kadının tercih ettiği yöntem dikkat çekiyor.

FAZLA BAGAJ ÜCRETİNDEN KURTULMAK İÇİN YAPTI

Kadının bu yönteme başvurmasının nedeni ise bagaj sınırını aşmasıydı. Ek ücret ödemek istemeyen yolcu, valizindeki kıyafetleri kendi üzerinde taşıyarak bagaj ağırlığını azaltmaya çalıştı. Böylece fazla bagaj için istenen ücreti ödemeden yolculuğunu gerçekleştirmeyi hedefledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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