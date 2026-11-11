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Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi

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Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi
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Erzincan’da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Kentte en düşük sıcaklık Otlukbeli’de, en yüksek sıcaklık ise 2 derece ile Kemaliye’de kaydedildi. Meteoroloji, bölgede sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi. Kentin birçok ilçesinde sıcaklık sıfırın altına indi.

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ERZİNCAN’DA ÖLÇÜLEN SICAKLIKLAR

Erzincan’da ölçülen hava sıcaklıkları şöyle:

Otlukbeli: -20 derece

Refahiye: -10 derece

Ergan Dağı: -7 derece

Çayırlı: -5 derece

Tercan: -4 derece

Kemah: -2 derece

Üzümlü: -2 derece

Erzincan merkez: -1 derece

İliç: 0 derece

Kemaliye : 2 derece

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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