Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdi

Erzincan’da dondurucu soğuk! İlçede termometreler eksi 20'yi gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan’da soğuk hava etkisini sürdürürken, Otlukbeli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 derece olarak ölçüldü. Kentte en düşük sıcaklık Otlukbeli’de, en yüksek sıcaklık ise 2 derece ile Kemaliye’de kaydedildi. Meteoroloji, bölgede sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi. Kentin birçok ilçesinde sıcaklık sıfırın altına indi.
PUS VE SİS BEKLENİYOR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ERZİNCAN’DA ÖLÇÜLEN SICAKLIKLAR
Erzincan’da ölçülen hava sıcaklıkları şöyle:
Otlukbeli: -20 derece
Refahiye: -10 derece
Ergan Dağı: -7 derece
Çayırlı: -5 derece
Tercan: -4 derece
Kemah: -2 derece
Üzümlü: -2 derece
Erzincan merkez: -1 derece
İliç: 0 derece
Kemaliye : 2 derece