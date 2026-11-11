ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı

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ABD'nin Mississippi eyaletindeki Mississippi Üniversitesinde (Ole Miss), üç siyahi kız öğrencinin yaşadığı dairenin önünde yaşanan olay büyük tepki topladı. Kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, üç beyaz kız öğrencinin dairenin önünden geçtiği, ikisinin ise kameraya yaklaşarak maymun sesleri çıkardığı ve göğüslerine vurarak maymun taklidi yaptığı görüldü.

IRKÇI HAREKETLERİN TAMAMI KAMERAYA YANSIDI

Kaydedilen görüntülerde, ilk öğrencinin kameraya doğru dönerek göğsüne vurduğu ve maymun sesleri çıkardığı, ardından ikinci öğrencinin de benzer hareketleri tekrarladığı görüldü. Üçüncü öğrencinin ise kameraya baktığı ancak aynı hareketleri yapmadığı belirtildi.

Dairede yaşayan öğrencilerden Jakiyra Metcalf, görüntüleri paylaşarak üniversite yönetiminin yaşananlar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu. Görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, olay ABD'de ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"KIZIM BU GÖRÜNTÜLERİ BANA GÖNDERDİ"

Dairede yaşayan öğrencilerden birinin annesi Tasha Bolton, kızının kendisine gönderdiği görüntüleri yayımlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Görüntülerdeki genç kadınların, kızı ve iki ev arkadaşının üst kat komşuları olduğunu belirten Bolton, üniversite yönetiminden açıklama istedi.

Bolton, üniversitenin öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer olması gerektiğini vurgulayarak olayın sorumlularının hesap vermesini talep etti. Ailenin hukuki destek aldığı ve üniversite yönetimiyle görüşmek istediği de aktarıldı.

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin ardından Mississippi Üniversitesi yönetimi harekete geçti. Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Shawnboda Mead, yaşananları kınayarak olayın ilgili birimler tarafından soruşturulduğunu açıkladı.

Mead, üniversitedeki her öğrencinin kendisini güvende ve saygı görmüş hissetmesi gerektiğini belirterek ırkçılığın ve kişilerin kimlikleri nedeniyle aşağılanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Üniversite yönetimi, olaydan etkilenen öğrencilerle iletişime geçildiğini ve kendilerine destek sağlandığını bildirdi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından görüntülerde maymun taklidi yapan öğrencilerden 18 yaşındaki Alaina Kunes, 10 Kasım'da yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

Kunes, olaydan önce dairede yaşayan öğrencilerle tanışmadığını ve onların siyahi olduğunu bilmediğini savundu. Hareketlerinin duyarsız, uygunsuz ve incitici olduğunu kabul eden genç kadın, kimseyi ırkından dolayı hedef almak istemediğini ileri sürdü.

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirten Kunes, üniversitenin yürüttüğü soruşturmayla iş birliği yapacağını da açıkladı.

ÜNİVERSİTEYLE İLİŞİĞİ KESİLDİ Mİ?

Mississippi Üniversitesi, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada Alaina Kunes'in artık okulun öğrencisi olmadığını doğruladı. Ancak genç kadının kendi isteğiyle mi ayrıldığı yoksa disiplin işlemi sonucunda mı okuldan çıkarıldığı açıklanmadı.

Üniversite yetkilileri, öğrenci mahremiyetini koruyan federal yasalar nedeniyle disiplin süreçlerine ilişkin ayrıntı paylaşamayacaklarını belirtti. Kunes ise görüntülerin yayımlanmasının ardından kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.