Kahramanmaraş okul saldırısında yeni detay! Saldırganın hattında 38 dakikalık internet kaydı çıktı

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Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin HTS inceleme tutanağında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin kullandığı telefon hattının, evden çıktığı andan saldırı anı da dahil olmak üzere toplam 38 dakika 19 saniyelik internet bağlantı kaydı tespit edildi. Kamera kayıtlarında, Mersinli'nin, saldırıdan iki gün önce babasıyla gittiği poligondan çıkmadan önce cep telefonuna bakarak eliyle silah sıkma hareketi yaptığı görüldü. Çocuklarını saldırıda kaybeden aileler, internet trafiğinin, Discord yazışmalarının ve poligonda görevli polislerin rolünün araştırılmasını, olası ihmallerin ve bağlantıların ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

Saldırıya ilişkin görüntü inceleme tutanaklarında, saldırganın evinden okula kadar kullandığı güzergaha ait kamera kayıtları yer almıştı. Kayıtlara göre Mersinli, olay günü saat 13.14.19'da Haydarbey Mahallesi'ndeki ikametinden çıkmış, okulun önünde yaklaşık "1 dakika" bekledikten sonra ana giriş kapısından içeri girmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, olaya ilişkin diğer görüntü ve inceleme tutanaklarına da ulaştı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

İsa Aras Mersinli, saldırının gerçekleştirildiği 15 Nisan günü, saat 13.14'te evinin kapısı önündeki kamera kayıtlarında, sırtında çanta, elinde resim dosyası ve cep telefonu, kulağında kulaklıkla görüldü.

Mersinli'nin okula da aynı şekilde girdiği, saat 13.23'te ana giriş kapısından geçerek doğrudan birinci kata çıktığı tespit edildi.

Burada elindeki resim dosyasıyla önce erkekler tuvaletine, ardından kızlar tuvaletine giren ve koridorun sonundaki pencere önünde bir süre bekleyen Mersinli'nin, bu sırada elindeki telefona belirli aralıklarla baktığı ve saat 13.25'te kızlar tuvaleti içinde gümüş renkli tabancayı çıkardığı, kontrol ettiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Okul koridorlarındaki güvenlik kamera kayıtlarına göre, saat 13.23'te okula giriş yapan Mersinli, kızlar tuvaletinde eline aldığı silahlı koridorda bir süre dolaştı, telefonuna baktı. Görüntülerde bu anlarda koridorun boş olduğu görüldü.

Mersinli, kızlar tuvaleti önünde beklerken, saat 13.29'da önce koridorda kendisine doğru ilerleyen iki kız öğrenciye ateş etti. Saldırgan daha sonra pencere önüne giderek, elindeki silahı bıraktı, buraya daha önce koyduğu montunun cebinden siyah renkli tabancayı aldı, okulun diğer ucu olan merdiven girişine doğru ateş etti. Görüntülerde, bu ateş nedeniyle "hakkında kaymakamlıkça soruşturma izni verilen Din Kültürü öğretmeni A.T. ile Okul Müdürü C.K. ve hakkında soruşturma izni talep edilmeyen Sosyal Bilgiler öğretmeni M.Ü.'nün kaçtığı" anlar yer aldı. Mersinli'nin, saat 13.29'da kızlar tuvaletinin karşısındaki sınıfa girdiği anlar da kameralara yansıdı.

KAMERA KAYDI SAAT 13.30'DA KESİLDİ

Saldırının sürdüğü sırada, saat 13.30.08'de, silah sesleri üzerine ikinci kat merdivenlerinden aşağı inerek olay yerine doğru baktığı görülen rehber öğretmen E.İ.'nin, 13.30.17'de "Elektrik, elektrik" diye bağırarak alt kata koştuğu, 13.30.28'de ise okulun elektrik panosundaki şalterleri indirdiği kamera kayıtlarına girdi.

Bu nedenle tutanakta, "okul içi güvenlik kamerası kayıtlarının saat 13.22 ile 13.30.28 arasındaki bölümünün elde edilebildiği" belirtildi.

SALDIRI BOYUNCA İNTERNETİ AÇIKMIŞ

HTS inceleme tutanağında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin kullandığı ve babası Uğur Mersinli adına kayıtlı 0546 ile başlayan telefon hattına ilişkin tespitlere de yer verildi.

Tutanağa göre, söz konusu hattan, annesi Peyman Pınar Mersinli'nin kullandığı belirtilen ve yine Uğur Mersinli adına kayıtlı diğer telefon hattıyla olay günü iki görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin saat 13.10'da 193 saniye, saat 13.32'de ise 22 saniye sürdüğü kaydedildi.

İncelemede, saldırganın kullandığı 0546 ile başlayan hattın olay günü internet bağlantı kayıtlarının da aktif olduğu tespit edildi. Hatta saat 13.14'te 1108 saniye, saat 13.33'te ise 1191 saniye süreyle GPRS kaydı bulunduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 13.14'te evinden çıkarak okula doğru yürümeye başlayan, 13.22'de okula ulaşan ve 13.29'da saldırıyı başlatan Mersinli'nin, evden çıktığı andan itibaren toplam 38 dakika 19 saniye internet bağlantısının bulunduğu belirlendi.

Tutanakta, söz konusu hattın arama ve aranma kayıtlarının çok aktif olmadığı, görüşmelerin çoğunlukla annesi ve babasının kullandığı belirtilen telefon hatlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu görüşmelerin günde üç-dört defayı aşmadığı kaydedildi.

POLİGONDA ELİYLE SİLAH SIKMA HAREKETİ YAPMIŞ

Ayrıca saldırganın babası Uğur Mersinli'nin ifadesinde, 13 Nisan 2026'da oğluyla birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na gittiklerini ve oğluna atış yaptırdıklarını beyan etmesi üzerine poligona ait kamera kayıtları da incelendi.

İnceleme tutanağına göre, İsa Aras Mersinli ve babası Uğur Mersinli, saldırıdan iki gün önce, 13 Nisan günü saat 14.44-14.45 sıralarında araçla poligona geldi. Baba ve oğul, poligonda Emniyet Amiri G.K., kurum hekimi G.İ. ve görevli polis memurlarıyla bir süre oturdu. Poligondaki atışın ardından bölgeden ayrılmadan önce, saat 16.14 sıralarında Mersinli'nin cep telefonuna bakarken eliyle silah sıkma hareketi yaptığı kamera kayıtlarına yansıdı.

Baba Uğur Mersinli'nin olayın ardından verdiği ilk ifadesinde, "Silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir. Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır" şeklindeki sözleriyle gündeme gelen Maraş sandıkları da tutanağa girdi. Tutanakta, içi boş olan üç sandığın fotoğrafları yer aldı.

AİLELER POLİGONDAKİ GÖREVLİLERİN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Okul saldırısında çocuklarını kaybeden aileler, saldırganın olay öncesindeki internet trafiğinin, Discord üzerinden yazıştığı kişilerin ve saldırıdan iki gün önce babasıyla gittiği emniyet poligonunda görevli polislerin rolünün tüm yönleriyle araştırılmasını, olası ihmallerin ve bağlantıların ortaya çıkarılmasını talep ediyor.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında hazırlanan iddianamede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin geçmişe dönük iletişim kayıtlarının (HTS) incelendiği, iletişim kayıtlarında İsa Aras Mersinli dışında üçüncü bir kişi tarafından failin gerçekleştirdiği olaya azmettirme, yardım etme veya başka bir suretle iştirak edildiğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır" denilmişti.

İddianamede, dijital incelemede Mersinli'nin olaydan önce Discord üzerinden yurt dışından erişim sağlayan bazı kullanıcılarla yaptığı yazışmalarda Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyeceğini paylaştığının tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede, failin sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin saldırıya herhangi bir şekilde iştirak edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla ilgili adli birimler ve sosyal medya platformlarının temsilcilikleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedilmişti. Mersinli'nin sosyal medya uygulamaları üzerinden görüştüğü kişiler yönünden ayırma kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA