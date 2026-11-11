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Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia

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Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Haber Videosunu İzle
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
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Sürekli Köfteci Yusuf'tan yemek yediğini belirten bir tır şoförü, bazı müşterilerin çalışanlara yönelik davranışları hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kadın çalışanların sözlü tacize ve hakarete maruz kaldığını öne süren şoför, "Ne kadar hesap ödersen de sen orada verdiğin parayla oradaki insanları satın almıyorsun ki" sözleriyle tepki gösterdi.

  • Bir tır şoförü, Köfteci Yusuf restoranlarında bazı müşterilerin çalışanlara kaba davrandığını, kadın çalışanlara sarkıntılık ve küfür edildiğini öne sürdü.
  • Şoför, hesap ödemenin çalışanlara kötü davranma hakkı vermediğini ve çalışanların da emek vererek para kazandığını savundu.
  • İddialara konu olayların hangi şubede yaşandığına ilişkin bilgi verilmedi.

Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un sık sık müşterisi olduğunu belirten bir tır şoförü, restoran çalışanlarına yönelik bazı davranışları eleştirdi. Özellikle kadın çalışanların bazı müşteriler tarafından kötü muameleye maruz kaldığını iddia eden şoför, karşılaştığı olayları anlatarak tepki gösterdi.

"KIZA SARKINTILIK YAPANI MI DERSİN, KÜFÜR EDENİ Mİ?"

Tır şoförü, restoranlarda bazı müşterilerin sipariş verirken ve hizmet isterken çalışanlara kaba davrandığını öne sürdü. Yaşadıklarını anlatan şoför, şu ifadeleri kullandı: "Abi Köfteci Yusuf'ta bir şey dikkatimi çekti bak tırcılar olarak sürekli gidiyoruz eminim bu çalışanlarda bu işten bıkmışlardır. Ya adam yemeğini sipariş verecek öküz gibi konuşmalar yemeğini yiyor çayını söyleyecek hayvan hayvan konuşmalar. Kız evladı çalışanlar var geçen gün denk geldim kıza sarkıntılık mı yapanı dersin kıza karşı küfür eden mi dersin abi niye böyle yapıyorsunuz?"

"ORADA SENİN KARIN KIZIN DA ÇALIŞABİLİR"

Kadın çalışanlara yönelik davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan şoför, müşterilerin karşılarındaki kişilere saygılı davranması gerektiğini belirtti. Şoför, "Ya orada senin karın kızın da çalışabilir. Lan onu her şeyi bırak yani karşında bir kadın varken ki erkeğe karşı da bunu söyleyemezsin ama niye bu tarz böyle küfürlü konuşuyorsun?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"VERDİĞİN PARAYLA..."

Restoranda hesap ödemenin çalışanlara kötü davranma hakkı vermediğini söyleyen tır şoförü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada işte 300 lira 200 500 neyse hesap ödüyorsun. Lan bırak 10 milyar da hesap öde. Ne kadar hesap ödersen de sen orada verdiğin parayla oradaki insanları satın almıyorsun ki."

"ONLAR DA EMEK VERİP PARA KAZANIYOR"

Çalışanların da geçimlerini sağlamak için emek verdiğini hatırlatan şoför, "Sen nasıl tırında emek verip para kazanıyorsan karşındaki insanlar da oraya emek verip de para kazanmaya geliyorlar." sözleriyle açıklamasını tamamladı. Tır şoförünün iddialarına konu olan olayların hangi şubede yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Tırcılar çok kibar,nazik insanlar. Hepsi İsviçre'de bulunan Institut Villa Pierrefeu' Okulundan mezunlar. İçtikleri Suyu bile yıkayıp öyle içiyorlar.

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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Hadi oradan yillarca ağır vasıta musteri danışmanlığı yaptım arac sahipleri disinda sofor olarak çalışanların buyuk cogunlugu namussuz hirsizlardan oluşuyor

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Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

hepsini aynı kefeye koymayın

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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Guvenlik personeli istihdam edilmeli kamyoncu milletinde pislik çok temiz yokmu var ama çoğu namussuz.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Adam polisi iplemiyo,güvenlik günde 3 defa dayak yer

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

insan olmak yada olabilmek gerçekten bu devirde büyük meziyet.

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