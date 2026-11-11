Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia

Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un sık sık müşterisi olduğunu belirten bir tır şoförü, restoran çalışanlarına yönelik bazı davranışları eleştirdi. Özellikle kadın çalışanların bazı müşteriler tarafından kötü muameleye maruz kaldığını iddia eden şoför, karşılaştığı olayları anlatarak tepki gösterdi.

"KIZA SARKINTILIK YAPANI MI DERSİN, KÜFÜR EDENİ Mİ?"

Tır şoförü, restoranlarda bazı müşterilerin sipariş verirken ve hizmet isterken çalışanlara kaba davrandığını öne sürdü. Yaşadıklarını anlatan şoför, şu ifadeleri kullandı: "Abi Köfteci Yusuf'ta bir şey dikkatimi çekti bak tırcılar olarak sürekli gidiyoruz eminim bu çalışanlarda bu işten bıkmışlardır. Ya adam yemeğini sipariş verecek öküz gibi konuşmalar yemeğini yiyor çayını söyleyecek hayvan hayvan konuşmalar. Kız evladı çalışanlar var geçen gün denk geldim kıza sarkıntılık mı yapanı dersin kıza karşı küfür eden mi dersin abi niye böyle yapıyorsunuz?"

"ORADA SENİN KARIN KIZIN DA ÇALIŞABİLİR"

Kadın çalışanlara yönelik davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan şoför, müşterilerin karşılarındaki kişilere saygılı davranması gerektiğini belirtti. Şoför, "Ya orada senin karın kızın da çalışabilir. Lan onu her şeyi bırak yani karşında bir kadın varken ki erkeğe karşı da bunu söyleyemezsin ama niye bu tarz böyle küfürlü konuşuyorsun?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"VERDİĞİN PARAYLA..."

Restoranda hesap ödemenin çalışanlara kötü davranma hakkı vermediğini söyleyen tır şoförü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada işte 300 lira 200 500 neyse hesap ödüyorsun. Lan bırak 10 milyar da hesap öde. Ne kadar hesap ödersen de sen orada verdiğin parayla oradaki insanları satın almıyorsun ki."

"ONLAR DA EMEK VERİP PARA KAZANIYOR"

Çalışanların da geçimlerini sağlamak için emek verdiğini hatırlatan şoför, "Sen nasıl tırında emek verip para kazanıyorsan karşındaki insanlar da oraya emek verip de para kazanmaya geliyorlar." sözleriyle açıklamasını tamamladı. Tır şoförünün iddialarına konu olan olayların hangi şubede yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Haberler.com