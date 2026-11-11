10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saat 9’u 5 geçe kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Kentin en işlek yolunda sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşuna geçerken, bir kişinin sigara içerek istifini bozmaması büyük tartışma yarattı.
- Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.
- Bursa'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla çok sayıda sürücü araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
- Aynı sırada bir kişinin sigara içmeye devam etmesi, görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar arasında görüş ayrılığına yol açtı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde birçok noktada hayat dururken, Bursa'nın en işlek yollarından birinde kaydedilen görüntüler farklı görüşleri beraberinde getirdi.
SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ
Sirenlerin çalmasıyla birlikte çok sayıda sürücü aracından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ancak bu sırada bir kişinin sigara içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çevresindeki vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken söz konusu kişinin davranışını değiştirmemesi tartışmalara neden oldu.
GÖRÜNTÜLER İKİYE BÖLDÜ
Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar arasında görüş ayrılığı yaşandı. Bazı kişiler, "Saygı duruşunda bulunmak zorunda değil" diyerek söz konusu kişinin davranışını savundu.
Diğer yandan görüntülere tepki gösteren bir kişi ise "Arabadan inmeyenleri kınıyorum. Siz Atatürk ile birlikte savaşan silah arkadaşlarına yani dedelerinize ninelerinize de saygısızlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.