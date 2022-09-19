Son Dakika! Fatih'te 2 polis, durdurdukları araçtaki şüpheliler tarafından silahla vuruldu
Güncel Haberler
Son dakika! Fatih Nişanca Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru, durdurdukları araçtaki 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralı memurlar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan iki polis memuru, Nişanca Mahallesi tarafında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobil içerisindeki 2 kişi, kendilerini durduran polislere ateş açtı.
SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralı polis memurları hemen hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...