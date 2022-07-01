Son dakika haber: Pınar Gültekin davasında yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

MUĞLA'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksiz tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası ile kardeşi Mert Avcı hakkında verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşımasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığının başvuru dilekçesinde Cemal Metin Avcı'nın öldürme eyleminin vahamet düzeyleri arasında açık bir oransızlık bulunduğu anlaşılmasına rağmen, eksik ceza tayin edildiği, Mertcan Avcı'nın ise yangını önleyecek, sonlandıracak veya ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verildi. Bu nedenle usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğundan kararın kaldırılması istendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanarak cezaevine kondu.

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiği kuşkuya yer olmayacak şekilde kanıtlandığı vurgulanan Mertcan Avcı'nın olay yerinde kaldığı süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediğine ve bununla hiç ilgilenmediğine, ağabeyinin bozulmuş kokoreçleri yaktığına ilişkin sözlerine inanıp, bunu hiç sorgulamadığına dair savunmalarına itibar edilerek beraatine karar verildiği dilekçede ifade edildi. Bu nedenle usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğundan kararın kaldırılması istendi.