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Son dakika haber... Malatya'ya şehit ateşi düştü

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Son dakika haber... Malatya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika gelişmesine göre Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) Malatya'daki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un (36) Malatya'daki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Koç'un tedavisi için GATA'da bulunan ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen EYP'nin 3 Ağustos'ta patlaması sonucu ağır yaralanan ve GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 gün sonra şehit oldu. Malatya'dan, şehit Koç'un tedavisi için GATA'ya giden ailesi, acı haberi Ankara'da öğrendi. Şehidin ailesinin yaşadığı Malatya'daki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evli, 2 çocuk babası Halil Koç'un cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle Malatya'da toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Halil Koç Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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